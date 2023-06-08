Bakan Bolat duyurdu: Kapıkule'deki operasyonda ele geçirildi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatili için daha çok 4 ve 5 gecelik paketlerin ilgi gördüğünü ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında genel olarak bayram tatili rezervasyonlarında yurt içinde yüzde 30'a yakın bir artıştan söz edebiliriz." dedi.