Bakan Bolat duyurdu: Kapıkule'deki operasyonda ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada gümrük muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Bolat'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.
Operasyonda emeği geçen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.
#Ömer Bolat
#Kapıkule Gümrük Kapısı
#Uyuşturucu operasyonu
1 saat önce