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Ekonomi

Bakan Bolat duyurdu: Kapıkule'deki operasyonda ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

14:39 . 8/06/2023 Perşembe
AA
Kapıkule Gümrük Kapısı

Kapıkule Gümrük Kapısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada gümrük muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Bolat'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.
Operasyonda emeği geçen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.

#Ömer Bolat
#Kapıkule Gümrük Kapısı
#Uyuşturucu operasyonu
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