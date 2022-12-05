Bakan Bozdağ: Başörtüsü teklifi görüşmeye açıldı

Bakan Bozdağ TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Başörtüsü teklifi görüşmeye açıldı.

Her alanda vatandaşlarımızı eşit gören uygulamalar sağlanacak.

"Anayasada ne değiştirmek istiyorsunuz?"

"Geçen hafta Cumhur İttifakı Meclis grubu Anayasanın 24. maddesine 2 fıkra ekleyen, 41. maddedsini 1. fıkrasını belirleyen değişiklikleri imzaya açtı. Milletvekilleri bu imzaya destek verecekler. Yarın veya bir gün Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Daha önce yaşanılan sıkıntılar tekrar yaşanmasın, acı tecrübeler tekrar etmesin diye yapılıyor. Teklife temel hak ve özgürlüklere anayasal güvence geliyor. Vatandaşlarımızın yaşam tarzlarını da teminat altına almaktadır. Teklifle din ve vicdan hürriyeti teminat altına alınacak. Sadece temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasında değil, mal ve hizmetlerinden de yararlanılmasının sağlanılması konusunda ayrımcılıklardan dolayı vatandaşlarımıza bir güvence getiriyor. Her alanda vatandaşlarımızı eşit gören uygulamalar sağlanacak. Tam olarak anayasal eşitlik getirmektedir. Ailenin toplumun temeli olduğu vurgulanmakta, evlilik birliğinin ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle açık bir şekilde vurgulanmaktadır."

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Gerekirse referanduma gider misiniz?

Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu açıkladı.

Bizim amacımız 400 ve üzeri oyla büyük çoğunlukla kabul edilmesi ve referanduma gitmeden çözülmesi.

Ayrıntılar geliyor...