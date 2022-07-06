Bakan Bozdağ'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Teröristlerin iadesine ilişkin taleplerimizi ilettik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın terörist iadesine ilişkin, "Talep yazılarımızı Dışişleri Bakanlığımıza ilettik. Gönderdiğimiz dosyalarda somut deliller var" ifadelerini kullandı.
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın terörist iadesine ilişkin, "Talep yazılarımızı Dışişleri Bakanlığımıza ilettik. Gönderdiğimiz dosyalarda somut deliller var" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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