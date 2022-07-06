Gündem Bakan Bozdağdan İsveç ve Finlandiya açıklaması Teröristlerin iadesine ilişkin taleplerimizi ilettik
POLİTİKA

Bakan Bozdağ'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Teröristlerin iadesine ilişkin taleplerimizi ilettik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın terörist ve FETÖ iadesine ilişkin, "Talep yazılarımızı Dışişleri Bakanlığımıza ilettik. Gönderdiğimiz dosyalarda somut deliller var" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Bozdağdan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Teröristlerin iadesine ilişkin taleplerimizi ilettik
​ Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'nın terörist iadesine ilişkin, "Talep yazılarımızı Dışişleri Bakanlığımıza ilettik. Gönderdiğimiz dosyalarda somut deliller var" ifadelerini kullandı.

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