Dünya İsveç ve Finlandiya Türkiyenin iade taleplerini kabul etmedi
AVRUPA

İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iade taleplerini kabul etmedi

İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin FETÖ ve PKK'lı 33 teröristin iadelerine yönelik taleplerine olumlu yanıt vermedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerinin merkezi haline gelen İsveç ve Finlandiya'nın PKK ve FETÖ'ye karşı tavır koymamaları halinde iki ülkenin de NATO üyeliğine sıcak bakmayacaklarını söylemişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İsveç ve Finlandiya Türkiyenin iade taleplerini kabul etmedi
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö

Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaşın ardından İskandinav ülkeleri, NATO şemsiyesi altına girmek için hareket geçti.

İsveç ile Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusu yapacaklarını açıklayınca Türkiye ortaya net bir tavır koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerinin merkezi haline gelen İsveç ve Finlandiya'nın PKK ve FETÖ'ye karşı tavır koymamaları halinde iki ülkenin de NATO üyeliğine sıcak bakmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdilik İsveç ve Finlandiya konusunda olumlu bir pozisyonumuz yok." demişti.

Finlandiya ve İsveç'ten, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu tavrın doğru olduğunu destekleyen bir adım geldi.

Türkiye 33 teröristin iadesini istedi

Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi, İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlattı.

İadeye olumsuz yanıt

Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi.

İade taleplerinden 19'una ret cevabı verilirken 5'i de süreç içerisinde 2 ülke tarafından yanıtsız bırakıldı.

Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili süreç devam ediyor.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde
GÜNDEM
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci Hırvatistan'da tartışma yarattı
DÜNYA
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci Hırvatistan'da tartışma yarattı

Rusya: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme kararı güvenliklerini güçlendirmeyecek
DÜNYA
Rusya: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme kararı güvenliklerini güçlendirmeyecek
Toplamak cesaret istiyor

Toplamak cesaret istiyor

​Hayatlarını tehlikeye atarak 2 bin rakımda arıyorlar.
Beş bin yıllık

Beş bin yıllık

​İlk kez sergilenmeye başladı: Çok etkileyici.
Ayasofyada Kuran okuyan öğrenciler Yunanistanı rahatsız etti: Türk meydan okuması

Somali'nin yeni cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oldu.

DEAŞ'ın bu yıl yapmayı planladığı 10'uncu eylem engellendi.

​Sopaya tutunan genç kız kurtuldu erkek arkadaşı gözden kayboldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.