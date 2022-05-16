İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin iade taleplerini kabul etmedi

Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaşın ardından İskandinav ülkeleri, NATO şemsiyesi altına girmek için hareket geçti.

İsveç ile Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusu yapacaklarını açıklayınca Türkiye ortaya net bir tavır koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerinin merkezi haline gelen İsveç ve Finlandiya'nın PKK ve FETÖ'ye karşı tavır koymamaları halinde iki ülkenin de NATO üyeliğine sıcak bakmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdilik İsveç ve Finlandiya konusunda olumlu bir pozisyonumuz yok." demişti.

Finlandiya ve İsveç'ten, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu tavrın doğru olduğunu destekleyen bir adım geldi.

Türkiye 33 teröristin iadesini istedi

Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi, İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlattı.

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İadeye olumsuz yanıt

Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi.

İade taleplerinden 19'una ret cevabı verilirken 5'i de süreç içerisinde 2 ülke tarafından yanıtsız bırakıldı.

Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili süreç devam ediyor.

GÜNDEM Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde

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