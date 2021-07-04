Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili ilişkiler ve üçlü bölgesel iş birliği konuları hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili ilişkiler ve üçlü bölgesel iş birliği konuları hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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