Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Danışmanlarım beni yanıltmış deyip özür dilemek bu kadar zor mu Kılıçdaroğlu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir dizi açılış için Burdur'un Gölhisar ilçesine geldi.



YKS sınavı öncesi ortaya atılan iddiaların yalan olduğuna değinen Kurtulmuş, 'İnsanlar yanlış bir bilginin peşinde gidebilir. Kılıçdaroğlu bu kadar mı zor? Benim danışmanlarım beni yanıltmış, böyle bir şey yokmuş, özür diliyorum demesi için bir haftadır bekliyoruz. Henüz bir özür dileme olmadı.' dedi.

