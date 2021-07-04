Gündem Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili ilişkiler ve üçlü bölgesel iş birliği konuları hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı
DÜNYA
Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’dan TSK’ya övgü: Türkiye yanımızda olduğu için şanslıyız
DÜNYA
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’dan TSK’ya övgü: Türkiye yanımızda olduğu için şanslıyız
Abone Ol Google News
Kurbanlıklar bu gece geliyor

Kurbanlıklar
bu gece geliyor

​TIR'lar İstanbul girişindeki alanlarda beklemeye başladı.
Milli yıldız imzayı attı

Milli yıldız imzayı attı

Marsilya, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı.
Biden diz çöktü

​İsrail Cumhurbaşkanı Özel Kaleminin önündeki fotoğraf gündem oldu.
Galatasaray'ın <br>istediği '10' numara

Galatasaray'ın
istediği '10' numara

​Gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda.

​Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması.

​'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.