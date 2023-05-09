Bakan Çavuşoğlu: Dengeleri değiştirmeseydik Trablus sokakları da Sudan gibi olacaktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Sudan'daki tahliyelere ilişkin, "Büyükelçiliğimiz çalışanları, özellikle güvenlik görevlilerini bir operasyonla büyükelçiliğimizden çıkardık." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince düzenlenen "Esnaf Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde esnaf ve sanatkarlara önemli destekler sağlandığını belirtti.

"Savaşın durdurulması için de çaba sarf ediyoruz"

Başkan Erdoğan'ın esnafa selamı olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Sudan'daki tahliyeler nedeniyle sık sık görüştüklerini kaydetti.

Sudan'da bir savaş ortamı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Büyükelçiliğimiz çalışanları, özellikle güvenlik görevlilerini bir operasyonla büyükelçiliğimizden çıkardık. El-Burhan'ın da desteğiyle, ordunun da desteğiyle. Çünkü çatışmalar sokakta. Allah hiçbir ülkeyi bu duruma düşürmesin. Biz Libya'da dengeleri değiştirmeseydik bugün Trablus sokakları da halen böyle olacaktı. Bu savaşın durdurulması için de çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, esnaf ve sanatkarların Anadolu'yu Türk ve İslam yurdu yapan ahiliğe ve Ahi Evran-ı Veli'ye uzanan köklü geleneğe sahip olduğunu belirtti.

Bugüne kadar esnaf ve sanatkarların her zaman yanında durduklarını dile getiren Çavuşoğlu, ahilik kültürünün yaşatılmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini ve esnaf ahilik sandığını kurduklarını söyledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nu yürürlüğe koyduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, esnaf muaflığı sistemini geliştirdiklerini, küçük sanayi sitelerinin yapımında TOKİ imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı'nın üretimin, verimliliğin, büyümenin ve esnafla sanatkarların da yüzyılı olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Küçük esnafımızın büyük firmalara iş yapmalarını sağlayacak bütün girişimleri destekleyeceğiz. Meslek kuruluşlarımızın kurumsal ve finansal yapılarının güçlendirmeye devam edeceğiz. Hazine destekli kullandırılan kredilerde ilave faiz desteği sağlayacağız. Esnaf ve sanatkarlar için, tüketimin yenilenebilir enerjiden sağlanması konusunda yatırım teşvik modelleri geliştireceğiz." diye konuştu.















