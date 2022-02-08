Bakan Çavuşoğlu: İsrail’le atılacak herhangi bir adım Filistin davası pahasına olmaz

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye martta yapmayı planladığı ziyarete değinen Çavuşoğlu, belirlenecek özel temsilcilerin ziyaretin detaylarını netleştireceğini belirtti.

Herzog'un ziyareti hakkında prensip olarak mutabık kaldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "İlişkiler normalleşecekse iki tarafın adımlarıyla normalleşir ya da belli bir diyalog kanalı açılacaksa iki taraf da arzu ederse, iki taraf da bu anlamda adım atarsa olur" diye konuştu.

'FİLİSTİN KONUSUNDA TAVRIMIZ NETTİR'

Çavuşoğlu, Ankara ile Tel Aviv arasında ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi seçeneğine ilişkin, "İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, herhangi bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki (Filistin davasındaki) pozisyonumuz her zaman nettir. En net ülkeyiz en başından beri. Zaten bunları gördünüz, son 4-5 yılda yaşananlarda da gördünüz." dedi.

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Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm konusunda Türkiye'nin rolünü belki daha fazla artırabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Ama iki devletli çözüm dahil temel prensiplerimizden, pozisyonumuzdan vazgeçmeyiz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı ve Türkiye Özel Temsiclsi Ruben Rubinyan'ı davet ettiklerini ancak Erivan yönetiminden henüz bir teyit gelmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14-15 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapmayı planladığı ziyarete de değinen Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın sağlığı çok çok iyi, sesi de çok iyi geliyor, zaten sürekli telefon görüşmeleri de gerçekleştiriyor. Ben de konuştum sesi çok şükür iyi ama tabii negatife dönmesi lazım, o testlerin sonucuna bağlı. Uzun zaman önceden kararlaştırılmış, planlanmış bir ziyaret. 15 Şubat’ta (Dubai) EXPO’da Milli Gün olacak, inşallah o zamana kadar iyileşir.”

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PUTİN'LE GÖRÜŞME TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyareti konusunda henüz tarih önerisinde bulunulmadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, AGİT Toplantıları için ise, “Onun da tarihleri belli değil. Biz taraf değiliz sadece ev sahipliği yapacağız. Yer gelip baktılar, nerelerde kalınır, bizden beklentilerini söylediler. Biz de o beklentiler için olumlu cevaplar verdik. Gerek lojistik bakımdan gerek ise gelecek gidecek insanların bir problemle karşılaşmaması bakımından. Bunlardan bazıları Donbass bölgesindeki ayrılıkçı dediğimiz gruplar. Sonuçta biz ev sahibi olarak üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendileri ne zaman gelmek isterlerse biz hazırız” dedi.

AFGANİSTAN ZİYARETİ

Afganistan ziyaretinin tarihinin, Taliban ile ortak şirket arasındaki varılacak nihai anlaşmaya bağlı olduğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, “Belki o anlaşmaların bakanlar nezdinde imzalanması gerekir. Bu marjda bize katılmak isteyen arkadaşları da davet etmeyi düşünüyoruz. Prensip anlaşmaları var fakat hangi havaalanları? 4 tane havalimanı olacak. Detayları var onlar görüşülüyor. Mutabakat sağlanırsa anlaşmanın imzalanması için gideriz” açıklamasında bulundu.

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