Bakan Fidan: Bölgesel sorunları sahiplenmeli işbirliğini derinleştirmeliyiz

Bunlar parçalanmış, sadece reaktif ve aynı zamanda coğrafi çıkmazlara esir olmuş aşamadalar ama şu anda kolektif olarak bunlara cevap vermemiz gerekiyor ve şu anda köprüler inşa etmemiz ve bölgesel sorunları işbirliği ile sahiplenmemiz gerekiyor. Ortak aklın ortaya çıkardığı politikalar karşılıklı işbirliği ile bu dönemde ortaya çıkmalı ve giderek kutuplaşan dünyada buna daha çok ihtiyacımız var. İşte bu da tam olarak işbirliğini ASEAN'la önceliklendirdiğimiz bir alana denk geliyor.