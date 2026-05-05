Bakan Fidan Hollandalı mevkidaşı Berendsen ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Hollandalı mevkidaşı Berendsen ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Türkiye'de yapılacak olan NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldı.