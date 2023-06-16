Bakan Güler Hollandalı mevkidaşı Ollongren ile görüştü

Bu kapsamda Güler, Hollanda Savunma Bakanı Ollongren ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Ollongren Bakan Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarı dileklerini de iletti.