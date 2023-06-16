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Bakan Güler Hollandalı mevkidaşı Ollongren ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile görüştü. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Ollongren Bakan Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarı dileklerini de iletti. 

17:09 . 16/06/2023 Cuma
DHA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Güler, Hollanda Savunma Bakanı Ollongren ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Ollongren Bakan Güler'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarı dileklerini de iletti. 




#Yaşar Güler
#Milli Savunma Bakanı
#NATO
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