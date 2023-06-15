Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Fransız mevkidaşı Lecornu ile görüştü

Bu kapsamda Güler, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Lecornu yeni görevinden dolayı Bakan Güler’i tebrik ederek başarı dileklerini de iletti.