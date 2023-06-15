Bakan Güler NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam eden Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Güler tarafından Türkiye’nin görüşlerinin ifade edildiği öğrenildi.
Güler NATO Karargahı'nda
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu sabah saatlerinde NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Güler, NATO Daimi Temsilciliği ile NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığı'nı ziyaret etti.