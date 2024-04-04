Bakan Güler'in ABD heyetini kabulü: Sınır ötesinde terörle mücadele devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Basın açıklaması şu şekilde;

Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 280'i Irak'ın, 393'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 673 terörist etkisiz hale getirilmiştir.





Hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalanmış, 2 bin 109 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 112'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41 bin 521'e yükselmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 114 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.





Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta; Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklediğimizi ve kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Tarafları miadı dolmuş, statükocu ve provokatif söylemler yerine tarihi ve mevcut gerçeklere uygun, makul ve mantıklı çözüme yönelmeye davet ediyoruz.





Tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve millî savunma sanayii ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artıyor.





Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca; muhtelif miktarda "Zırhlı Tanksavar Aracı" ile "35 mm Modern Çekili Top"un muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.





Askeri öğrenci aday tercih süreleri

3 Nisan'da başlayan 2024 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askerî Öğrenci aday tercih işlemleri 10 Mayıs'a kadar devam edeceği aktarıldı.



