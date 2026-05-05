Bakan Gürlek duyurdu: 1 milyar 600 milyonluk kirli para trafiği olan şebekeye ağır darbe

09:19 5/05/2026, Salı
Şafak baskınıyla ortaya çıkarılan büyük vurgun, bakanlık koordinesinde yürütülen operasyonla çökertildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlığının güçlü koordinasyonuyla geçit vermediklerini belirtti.

'Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine geçit yok'

Operasyona ilişkin Gürlek şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurumuzu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum"

Gürlek, vatandaşları sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceklerini vurguladı.




