Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku' açıklaması: Umut Altaş olayı çözecek kişi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti grup toplantısı öncesi Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş soruşturmalarına dair son durumu açıkladı. Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD’de bulunduğu belirtilen Umut Altaş için iade sürecinin başlatıldığını ifade ederek, “Umut Altaş bence olayı çözecek kişi” dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli süreçlere ilişkin yürütülen çalışmalara değinerek Gülistan Doku soruşturması, Rojin Dosyası ve suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeler hakkında bilgi verdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarından satır başları;
"Rojin'in telefonu için ekip kurduk. Soruşturmada olumlu gelişme olabilir.
Gülistan Doku soruşturması
Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik.
Altaş bence olayı çözecek kişi. Şüpheli şekilde yurtdışına kaçıyor. Erzurum başsavcımızda vali ile ilgili süreci takip ediyor.
Suça sürüklenen çocuklar
Cezaların artırılması için 12'nci Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz olacak. Aile Bakanımızla da bu konuda görüştük. Bu konuda onların da fikir ve önerilerini aldık. Bu konuda çalışmamız devam ediyor"