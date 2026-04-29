Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku' açıklaması: Umut Altaş olayı çözecek kişi

12:27 29/04/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturması, Rojin Dosyası ve suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeler başta olmak üzere yürütülen adli süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti grup toplantısı öncesi Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş soruşturmalarına dair son durumu açıkladı. Gürlek, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD’de bulunduğu belirtilen Umut Altaş için iade sürecinin başlatıldığını ifade ederek, “Umut Altaş bence olayı çözecek kişi” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli süreçlere ilişkin yürütülen çalışmalara değinerek Gülistan Doku soruşturması, Rojin Dosyası ve suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarından satır başları;

"Rojin'in telefonu için ekip kurduk. Soruşturmada olumlu gelişme olabilir.

Gülistan Doku soruşturması

Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik.

Altaş bence olayı çözecek kişi. Şüpheli şekilde yurtdışına kaçıyor. Erzurum başsavcımızda vali ile ilgili süreci takip ediyor.

Suça sürüklenen çocuklar

Cezaların artırılması için 12'nci Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz olacak. Aile Bakanımızla da bu konuda görüştük. Bu konuda onların da fikir ve önerilerini aldık. Bu konuda çalışmamız devam ediyor"



#Akın Gürlek
#Gülistan Doku
#Rojin Kabaiş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
