Bakan Karaismailoğlu'ndan 'İkizdere' açıklaması: Bölge halkı ikna oldu marjinal gruplar ortalığı karıştırıyor

Bakan Adil Karaismailoğlu, TRT Haber canlı yayınında, "Rize İyidere Lojistik Limanı" projesi kapsamında bölgede devam eden faaliyetlere ve muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

"Bölge halkı ile anlaştık, marjinal gruplar ortalığı karıştırıyor"

Faaliyetlerin çevreye zarar vermemesi için bütün tedbirlerin alındığını ve teknik olarak ortaya konulduğunu aktaran, "70 yıllık taş ocağı, altın araması gibi şeyler kesinlikle söz konusu değil. Bölge halkıyla istişare içindeyiz, ikna olmuş vaziyetteler. Ama burada marjinal gruplar, dışardan gelenler buradaki gelişmeleri kaşıyorlar, karıştırıyorlar." dedi.

OYNAT 01:54 Bakan Karaismailoğlu'ndan 'İkizdere' açıklaması: Marjinal gruplar ortalığı karıştırıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında, Rize'nin İkizdere ilçesindeki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bölgedeki halkın ikna olduğunu fakat marjinal grupların eylemi sürdürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, '70 yıllık taş ocağı, altın araması gibi iddialar kesinlikle doğru değil. Devletimiz marjinal gruplara kesinlikle izin vermez. Bunu yapanlar devlet düşmanıdır.' dedi. BiP'te paylaş

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"10 ağaç yerine 100 ağaç dikeceğiz"

Buradan alınacak taşların lojistik liman projesinde kullanılacağını ifade eden Karaismailoğlu, "İki yıl dolmadan burayı bitireceğiz, burada etkilenen 10 ağaç olursa biz buraya 100 ağaç dikeceğiz. Bunu ısrarla bölge halkına söylüyoruz. Devletimiz marjinal gruplara kesinlikle izin vermez. Bunu yapanlar devlet düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

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