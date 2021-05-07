Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bakan Karaismailoğlundan İkizdere açıklaması Bölge halkı ikna oldu marjinal gruplar ortalığı karıştırıyor
POLİTİKA

Bakan Karaismailoğlu'ndan 'İkizdere' açıklaması: Bölge halkı ikna oldu marjinal gruplar ortalığı karıştırıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında, Rize'nin İkizdere ilçesindeki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, lojistik liman projesi kapsamında bölgeden sadece taş alınacağını, zarar gören ağaçların yerine 10 katının dikileceğini vurguladı. Bölgedeki halkın ikna olduğunu fakat marjinal grupların eylemi sürdürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "70 yıllık taş ocağı, altın araması gibi iddialar kesinlikle doğru değil. Devletimiz marjinal gruplara kesinlikle izin vermez. Bunu yapanlar devlet düşmanıdır." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Karaismailoğlundan İkizdere açıklaması: Bölge halkı ikna oldu marjinal gruplar ortalığı karıştırıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Bakan Adil Karaismailoğlu, TRT Haber canlı yayınında, "Rize İyidere Lojistik Limanı" projesi kapsamında bölgede devam eden faaliyetlere ve muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

"Bölge halkı ile anlaştık, marjinal gruplar ortalığı karıştırıyor"

Faaliyetlerin çevreye zarar vermemesi için bütün tedbirlerin alındığını ve teknik olarak ortaya konulduğunu aktaran, "70 yıllık taş ocağı, altın araması gibi şeyler kesinlikle söz konusu değil. Bölge halkıyla istişare içindeyiz, ikna olmuş vaziyetteler. Ama burada marjinal gruplar, dışardan gelenler buradaki gelişmeleri kaşıyorlar, karıştırıyorlar." dedi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan 'İkizdere' açıklaması: Marjinal gruplar ortalığı karıştırıyor
OYNAT 01:54
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'İkizdere' açıklaması: Marjinal gruplar ortalığı karıştırıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında, Rize'nin İkizdere ilçesindeki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bölgedeki halkın ikna olduğunu fakat marjinal grupların eylemi sürdürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, '70 yıllık taş ocağı, altın araması gibi iddialar kesinlikle doğru değil. Devletimiz marjinal gruplara kesinlikle izin vermez. Bunu yapanlar devlet düşmanıdır.' dedi.

"10 ağaç yerine 100 ağaç dikeceğiz"

Buradan alınacak taşların lojistik liman projesinde kullanılacağını ifade eden Karaismailoğlu, "İki yıl dolmadan burayı bitireceğiz, burada etkilenen 10 ağaç olursa biz buraya 100 ağaç dikeceğiz. Bunu ısrarla bölge halkına söylüyoruz. Devletimiz marjinal gruplara kesinlikle izin vermez. Bunu yapanlar devlet düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek yok
EKONOMİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek yok

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Türksat 5A yörüngesine ulaştı
TEKNOLOJİ
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Türksat 5A yörüngesine ulaştı

Villasından denize kaçak atıksu hattı çeken Sezen Aksu’dan İkizdere açıklaması
HAYAT
Villasından denize kaçak atıksu hattı çeken Sezen Aksu’dan İkizdere açıklaması
Abone Ol Google News
87 yıl sonra ilk mahya

87 yıl sonra ilk mahya

Kadir Gecesi öncesi Ayasofya'ya 'La ilahe illallah' yazısı asıldı.
Dünyada eşi yok

Dünyada eşi yok

Bu bitki sadece Tuz Gölü havzasında yetişiyor.
Bakan Karaismailoğlundan İkizdere açıklaması: Bölge halkı ikna oldu marjinal gruplar ortalığı karıştırıyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

10-11-12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verildi.

​Ticaret Bakanlığı kılavuzu yayımladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.