Bakan Koca: Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze halkı için ortez, protez ve atölye malzemelerinden oluşan 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını kaydetti.
"Gazze halkı için gönderdiğimiz 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır'a ulaştı. Türkiye, 7 Ekim'den bu yana insanlığın sınav konusu olan Gazze dramının yol açtığı yaraları sarmaya devam edecek."
'Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca; 49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere 155 kişinin Gazze'den Türkiye'ye gelmek için yola çıktığını duyurdu.