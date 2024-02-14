Bakan Koca: Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze halkı için ortez, protez ve atölye malzemelerinden oluşan 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını kaydetti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze halkı için gönderdiğimiz 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır'a ulaştı. Türkiye, 7 Ekim'den bu yana insanlığın sınav konusu olan Gazze dramının yol açtığı yaraları sarmaya devam edecek."