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Bakan Koca Tıpta Uzmanlık Kurulu kararlarını açıkladı: Deprem bölgesinde tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimi alanlar başka kurumlarda görevlendirilebilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimi alanlardan olağanüstü hal süresi içinde başvuranların, kendi eğitim kurumlarının uygun görmesi halinde, eğitim verme yetkisi bulunan başka kurumlarda görevlendirilebileceğini bildirdi.

22:30 . 19/03/2023 Pazar
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin paylaşımda bulundu.


Bakan Koca,
"Tıpta Uzmanlık Kurulu açıkladı. Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimini Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta almakta olan arkadaşlarımızdan olağanüstü hal süresi içinde başvuranlar, kendi eğitim kurumlarının uygun görmesi halinde, eğitim verme yetkisi bulunan başka kurumlarda görevlendirilebilecek. Hayırlı olsun."
ifadelerini kullandı.

Kurulun açıklamalarının ayrıntılarına "http://tuk.saglik.gov.tr" linkinden ulaşılabilecek.


Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi verilen kurumların ve bu kurumlardaki uzmanlık öğrencilerinin durumu 15 Mart'ta yapılan Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında değerlendirildi.


Tıpta Uzmanlık Kurulunca yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, depremlerden etkilenen illerde uzmanlık eğitimi görmekte olan uzmanlık öğrencileri hakkında 2293 sayılı karar alındı.


Kararın Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumlarına duyurulması için resmi yazışma süreci başlatıldı.


Bakan Koca İYİ Partili sözde Başhekim'in salgın iddialarını yalanladı: Sorumsuzca ve mesnetsizdir
Bakan Koca İYİ Partili sözde Başhekim'in salgın iddialarını yalanladı: Sorumsuzca ve mesnetsizdir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deprem bölgesine salgın hastalık olduğuna yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bölgede salgın hastalık olduğu iddiası üzerine hasta kayıtlarının incelendiğini belirten Bakan Koca, "Kayıtlara göre bir önceki gün iddia edildiği gibi 500 değil 332, son 24 saatte ise 251 hastanın bakıldığı görülmüştür. Ayrıca son 24 saatte yalnızca bir hastanın ishal şikayeti, bir hastanın kusma, bir hastanın da bulantı şikayeti ile başvurduğu görülmüştür." ifadelerini kullandı. Koca, "İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı unvanını kullanan ve kendisini sözde başhekim olarak tanıtan Dr. Hasan Sami Özvarinli’nin iddiaları sorumsuzca ve tamamen mesnetsizdir. Halk sağlığını riske ederek bu tür sorumsuzca davranış sergileyenler hakkında gerekli takibat yapılacaktır" şeklinde açıklama yaptı.


#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanı
#Tıpta Uzmanlık Kurulu
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