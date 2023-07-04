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Bakan Koca'dan '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi' iftirasına yalanlama: Yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü verici

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi' iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Söz konusu iftirayı yalanlayan Bakan Koca, "Yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir." dedi.

23:16 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi" iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

2 yıl önceki bir toplantıdaki sözlerinin çarpıtıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği" iddialarını yalanladı. Bakan Koca, söz konusu hizmetleri Avrupa Birliği'nin fonladığını bildirdi.


İki yıl önce uluslararası bir toplantıdaki sözlerinin çarpıtıldığını kaydeden Bakan Koca, "Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır. İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir" sözlerini kaydetti.




#Sağlık Bakanlığı
#Suriyeli Sağlıkçı
#İstihdam
#Sağlık Bakanı
#Fahrettin Koca
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