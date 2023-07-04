Bakan Koca'dan '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi' iftirasına yalanlama: Yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü verici

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık salgını iddialarına ilişkin, "Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor" dedi. Suriyeli Sağlıkçıların istihdam edildiğine dair iddialara tepki gösteren Koca, ''4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesi durumu yeniden gündem yapıldı. Bundan iki yıl önce göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerim çarpıtılarak servis edildi'' ifadelerini kullandı.