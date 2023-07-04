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Telefonunu hastanede şarj etti elektrik parasını bırakıp helallik istedi

Erzurum'da şarjı biten telefonunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde dolduran vatandaş, bıraktığı bir miktar para ve yazılı notla helallik istedi. Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Vatandaştan vefalı hareket. Vatandaşımıza göstermiş olduğu davranıştan ötürü kurumumuz adına teşekkür ediyoruz. Bu tür fedakarlık ve sorumluluk duygusu içeren davranışlar, toplumumuzun değerlerine ve dayanışmaya olan inancını güçlendiriyor."

16:07 . 4/07/2023 Salı
AA
Telefonunu hastanede şarj etti elektrik parasını bırakıp helallik istedi.

Telefonunu hastanede şarj etti elektrik parasını bırakıp helallik istedi.

Erzurum'da şarjı biten telefonunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde dolduran vatandaş, bıraktığı bir miktar para ve yazılı notla helallik istedi.


Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinden hizmet alan bir vatandaş, şarjı biten telefonunu hastanedeki elektrik prizine takarak doldurdu.


Daha sonra telefonunu şarj ettiği alana
"Telefonumun şarjı bittiği için elektriğinizi kullandım, lütfen hakkınızı helal edin. Lütfen bu parayı kabul edin"
yazılı notla bir miktar para bırakan vatandaş, hastane yetkililerinden helallik istedi.

Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

  • "Vatandaştan vefalı hareket. Vatandaşımıza göstermiş olduğu davranıştan ötürü kurumumuz adına teşekkür ediyoruz. Bu tür fedakarlık ve sorumluluk duygusu içeren davranışlar, toplumumuzun değerlerine ve dayanışmaya olan inancını güçlendiriyor."

Deprem bölgesindeki öğretmenlere tayin müjdesi: Yer değiştirme başvurusu 22 ili kapsıyor
Deprem bölgesindeki öğretmenlere tayin müjdesi: Yer değiştirme başvurusu 22 ili kapsıyor

Öğretmen il dışı atamalarına ilişkin beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanındı. öğretmenler aralarında İstanbul olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler. MEB'den yapılan açıklamaya göre öğretmenlerin yer değiştirme talepleri, MEBBİS ekranından elektronik ortamda alınacak. Deprem bölgesinde göreve devam edecek öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak. Peki, öğretmen iller arası tayin başvuruları ne zaman? MEB 2023 iller arası tayinler hangi illere yapılacak?


#Erzurum
#Elektrik
#Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi
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