Telefonunu hastanede şarj etti elektrik parasını bırakıp helallik istedi.

Öğretmen il dışı atamalarına ilişkin beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanındı. öğretmenler aralarında İstanbul olmak üzere 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler. MEB'den yapılan açıklamaya göre öğretmenlerin yer değiştirme talepleri, MEBBİS ekranından elektronik ortamda alınacak. Deprem bölgesinde göreve devam edecek öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak. Peki, öğretmen iller arası tayin başvuruları ne zaman? MEB 2023 iller arası tayinler hangi illere yapılacak?