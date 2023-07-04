Minik Leyla'nın ölümü davasında beraat kararlarına itiraz

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı Leyla, Ramazan Bayramı için gittikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018'de kayboldu. Bulunması için tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkinde cansız bedenine ulaşıldı. Leyla'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si öz amcası olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı. Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 Ekim 2021’de görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir ile baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun ile Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Yusuf Aydemir ile ilgili karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Tüm sanıklar hakkında verilen hükümler bozulurken, sanık Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar verildi. Bozma gerekçesi, gerçek fail veya faillerin tespitinde gereğinin yapılması için Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına karar verilmesi gerekirken, sanığın mahkumiyetinin kararlaştırılması olması gösterildi.

Amcanın tahliyesine itiraz

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Leyla Aydemir'in amcasının tahliyesiyle ilgili karara itiraz etti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne gönderilen başsavcılığın itiraz dilekçesinde, sanık Yusuf Aydemir'in tahliyesine yönelik verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu bildirildi.

Tüm sanıklar beraat etti

Leyla Aydemir davası, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, 2'nci duruşmanın ardından davayla ilgili kararını açıkladı. Heyet, 7 sanığın da cezalandırılması için yeterli delil olmadığını belirterek, beraatlerine karar verdi. Mahkeme heyeti, istinaf yolunun da açık olduğunu bildirdi. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili faillerin bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunulduğu da belirtildi.

Avukat beraatlara itiraz etti

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 7 sanıkla ilgili verdiği beraat sonrası gerekçeli kararın açıklanmasından sonra Aydemir ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, itirazda bulundu. Tunç, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere davanın görüldüğü Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği itiraz dilekçesinde, sanıkların yargılandığı davada, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi’nin bozma ilamının ardından yerel mahkemede yeniden yargılanan 7 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar verildiğini hatırlattı.

Tunç, dilekçesinde istinaf başvurusunun kabulüne karar verilerek, tüm sanıklar bakımından beraat hükümlerinin bozulması, dosyanın yeniden incelenmesi ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesini talep etti. Tunç'un itiraz dilekçesi üzerine, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gelen dosya 14 Şubat 2022 günü istinaf itirazlarının reddine, tüm sanıkların beraatinin onanmasına karar verdi.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hükmün bozulmasını talep etti

İstinaf mahkemesinin beraat kararlarını onamasından sonra anne Şükran Aydemer’in avukatı temiz için Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etti. Leyla Aydemir davasının dosyasını inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnameyi Yargıtay 1’inci Ceza Dairesine sundu.

Başsavcılıkça hazırlanan tebliğnamede, bir sosyal paylaşım sitesinde, Leyla Aydemir’in cesedinin bulunduğu tarih olan 2 Temmuz 2018’den üç gün önce T.K. adlı kullanıcı hesaptan “Leyla kızımız dedesinin köyünde dere kenarında ölü olarak bulunmuştur.” içeriğini taşıyan paylaşımın yapıldığı belirtildi.

Cesedin bulunduğu yer ve olası ölüm tarihine ilişkin bilirkişi raporuyla örtüşen yönlerinin bulunması karşısında bu hususun adli soruşturma yapılarak, paylaşımın yapıldığı IP numarası ve diğer hesap bilgileri araştırılıp, paylaşımı yapan kişinin kim olduğunun tespitiyle soruşturma sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmediğinin belirtildiği tebliğnamede, anne Şükran Aydemir’in avukatı Erdoğan Tunç tarafından Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin bozma ilamı sonrası 28 Mayıs 2021’de yapılan 1 nolu celsede CD ibraz edildiği belirtildi.

Tebliğnamede, yerel mahkemece “Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünün 8 Haziran 2021 tarihli ses kaydı çözümleme tutanağında X erkek şahıs ve Y erkek şahıs şeklinde belirtilen konuşan kişilerin kimlik bilgilerinin belli olmadığı, belirlenmesinin mümkün olmadığı, konuşma içeriğinin esasa etkili olmadığı, ‘hukuka aykırı delil’ olarak değerlendirilen belirsiz konuşmaların yer aldığı CD içerikleri ile ilgili araştırma yapılmasına yer olmadığı”na karar verildiğinin anlaşıldığı da kaydedildi.

Eksik inceleme ile tüm sanıkların beraatine karar verilmesinin hukuka aykırı görüldüğünden, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve anne Şükran Aydemir’in vekilinin temyiz istemlerinin kabulüyle, temyiz edilen hükmün CMK’nın 302. maddesi uyarınca bozulması talebiyle dosyanın tebliğ edildiği bildirildi.

İtirazlarımız makul ve yerinde bulundu

Avukat Erdoğan Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili itirazlarını makul ve yerinde bulduğunu söyledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesinin kendilerine iletildiğini ifade eden Tunç, “Temyiz itirazlarımız Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca makul ve yerinde görüldü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesi Yargıtay 1’inci Ceza Dairesine iletildi. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi konuyla ilgili kararını verecek” dedi.







