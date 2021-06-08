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POLİTİKA

Bakan Kurum'dan firmalara 'yeni eylem planı' uyarısı: Uymayanları kapatacağız kimse kusura bakmasın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında, 22 maddelik yeni eylem planını değerlendirdi. Denizlerde kirliliğe neden olan atık suların arıtılması için mevzuatın değiştirileceğini vurgulayan Bakan Kurum, "Diyelim ki belirlenen kriterlere uymadılar, kapatma cezası dahil hepsini yapacağız. Bu eylem planı çerçevesinde yatırım yapmayan firmaları kapatacağız kimse kusura bakmasın." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Murat Kurumdan firmalara yeni eylem planı uyarısı: Uymayanları kapatacağız kimse kusura bakmasın
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, denizlerde kirliliğe neden olan gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin konuştuğu Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa değinen Bakan Kurum, "Belediyelerimizin, hocalarımızın katıldığı Marmara bölgesinde ne kadar il varsa yetkililerin katıldığı bir çalışma yaptık. 22 maddelik bir eylem planı açıkladık. Marmara en sıcak denizimiz konumunda. Deniz sıcaklığı 2,5 derece artmış durumda. Sıcaklığın artması ana etkenlerden bir tanesi." dedi.

Tesisler 7 gün 24 saat izlenecek

Atık su artıma tesislerinin mevzuatının değiştirileceğini açıklayan Bakan Kurum, "Tesisler 7 gün 24 saat izlenecek. Zeytin altı suyu, peynir altı suyu, zeytin kara suyu için arıtma yapma zorunluluğu getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan yeni eylem planı konusunda firmalara uyarı: Uymayanları kapatacağız kimse kusura bakmasın
OYNAT 01:17
Bakan Kurum'dan yeni eylem planı konusunda firmalara uyarı: Uymayanları kapatacağız kimse kusura bakmasın
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında, 22 maddelik yeni eylem planını değerlendirdi. Denizlerde kirliliğe neden olan atık suların arıtılması için mevzuatın değiştirileceğini vurgulayan Bakan Kurum, 'Diyelim ki belirlenen kriterlere uymadılar, kapatma cezası dahil hepsini yapacağız. Bu eylem planı çerçevesinde yatırım yapmayan firmaları kapatacağız kimse kusura bakmasın.' dedi.

Suyun sıcaklığına neden olan her türlü faaliyetin denetleneceğini ifade eden Kurum, "Balıkçılık faaliyetleri, ekosistem dengelerini düşünerek düzenleme altına alınacak. Sıcak suya neden olan, termal tesisler ve termik santrallerle ilgili soğutma suyunun sıcaklığını takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Uymayanların işletmelerini kapatacağız, kimse kusura bakmasın"

Söz konusu eylem planına uyulmaması ihtimaline de değinen Bakan Kurum, "Bunları yapmadılar, kapatma cezası dahil hepsini yapacağız. Diyelim ki; uymadılar, firmalar bu eylem planı çerçevesinde yatırım yapmadı, kapatacağız kimse kusura bakmasın." dedi.

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