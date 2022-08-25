Bakan Nebati'den Gülşen'in hadsiz sözlerine tepki: Sanatçılarımız bizi ahlaki bakımdan da yükseltmeli

İYİ Parti seçmeninden Meral Akşener'e rest: Kılıçdaroğlu aday olursa gidip oy bile kullanmam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Silivri ziyareti sırasında girdiği dükkanda bir esnaf, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, 'O olursa biraz zor bu iş. Olacak gibi gözükmüyor. Siz de biliyorsunuzdur. İlle de Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam açık açık. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu biliyorsunuz yani. CHP'nin muhalefeti sıfır. ' dedi.



Esnafa böyle yapmaması gerektiğini söyleyen Akşener, 'Kesin CHP'li. CHP'liler böyle yapıyor seçmen olarak.' ifadelerini kullandı. CHP'li olmadığını söyleyen esnaf, 'Eskiden MHP'liydim. İki seçimdir size veriyorum. Ortak aday o çıkarsa hiç gitmem.' şeklinde konuştu