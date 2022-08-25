Gündem Bakan Nebatiden Gülşenin hadsiz sözlerine tepki Sanatçılarımız bizi ahlaki bakımdan da yükseltmeli
POLİTİKA

Bakan Nebati'den Gülşen'in hadsiz sözlerine tepki: Sanatçılarımız bizi ahlaki bakımdan da yükseltmeli

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, imam hatip liselerinin, milli ve manevi değerlerle donanmış, ahlaki olgunluk sahibi nesiller yetiştiren güzide kurumlardan olduğunu belirterek, "İmam hatip liselerimizde okuyan gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Nebatiden Gülşenin hadsiz sözlerine tepki: Sanatçılarımız bizi ahlaki bakımdan da yükseltmeli
​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

Bakan Nebati, Twitter hesabından, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İmam hatip liselerinin milli ve manevi değerlerle donanmış, ahlaki olgunluk sahibi nesiller yetiştiren güzide kurumlardan olduğunu vurgulayan Nebati, "İmam hatip liselerimizde okuyan gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum, asla kabul edilemez buluyorum. Sanatçılarımız, bizi sanatsal yönden olduğu kadar ahlaki bakımdan da yükseltmeyi hedeflemelidir. Unutulmamalıdır ki 'Güzel, gerçeğin peşinden koşmayanlardan kendini gizler.'" değerlendirmesinde bulundu.

Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
OYNAT 00:10
Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
Konserinde LGBT bayrağı açıp 'Beğenmeyen gitsin' diyen şarkıcı Gülşen'in, sahnesinde imam hatiplileri hedef aldığı ortaya çıktı. Gülşen'in bir kişiyle ilgili 'İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor' dediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Gülşen'den 'şaka gibi' savunma: Arkadaşımın lakabı imam talihsizlik olarak iki kelime bir araya geldi
HAYAT
Gülşen'den 'şaka gibi' savunma: Arkadaşımın lakabı imam talihsizlik olarak iki kelime bir araya geldi

İmam hatiplileri hedef alan Gülşen'den zoraki özür: Kötü niyetli kişilere malzeme verdim
HAYAT
İmam hatiplileri hedef alan Gülşen'den zoraki özür: Kötü niyetli kişilere malzeme verdim
Bu Fenerbahçe çok farklı!

Bu Fenerbahçe çok farklı!

Temsilcimiz, Austria Wien'i eledi ve Avrupa Ligi'ne kaldı.
Başakşehir Belçika deplasmanında

Başakşehir
Belçika deplasmanında

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Gülşenden şaka gibi savunma: Arkadaşımın lakabı imam talihsizlik olarak iki kelime bir araya geldi

Sahillerden 3 ayda 319 ton atık toplandı

Sahillerden 3 ayda 319 ton atık toplandı

​Haziran ayından bu yana toplam 212 traktör atık toplandı.

Ölüm<br> grubu belli oldu

Ölüm
grubu belli oldu

Devler Ligi kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

İmam hatiplilere yönelik çirkin ifadeler kullanan Gülşen adliyeye götürüldü.

​Bir ilimizde on binlerce tonluk altın bulunmuştu.

​Evleri su bastı, karayolları suyla kaplandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.