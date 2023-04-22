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Bakan Özer: Deprem bölgesinde 34 bin 985 öğrenci okuluna döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 34 bin 985 öğrencinin kendi okullarına geri döndüğünü bildirdi.

12:49 . 22/04/2023 Cumartesi
AA
Afet bölgesinde eğitim olağan akışına döndü.

Afet bölgesinde eğitim olağan akışına döndü.

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Afet bölgesindeki seferberlik ruhumuz ve devletimizin her türlü imkanıyla okulların kapısının en kısa sürede çocuklarımıza açılmasıyla yaşam, olağan akışına döndü. Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran çocuklarımızdan 34 bin 985'i okuluna geri döndü."
ifadesini kullandı.

Paylaşımda, depremin yaşandığı illere dönüş yapan öğrenci sayısına ilişkin bilgilerin bulunduğu bir grafik de yer aldı. ​​​​​​​Grafiğe göre, depremden sonra kendi okullarına dönen 34 bin 985 öğrencinin şehirlere göre dağılımı şu şekilde:


"Kahramanmaraş 9 bin 153, Hatay 6 bin 675, Gaziantep 6 bin 617, Malatya 3 bin 829, Adıyaman 3 bin 188, Adana 1893, Osmaniye 1417, Şanlıurfa 1032, Diyarbakır 998 ve Kilis 183."



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#meb
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#Mahmut Özer
#deprem bölgesi
43 dakika önce
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