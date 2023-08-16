Bakan Özhaseki Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı: Eskişehir Sarıcakaya'da termometreler 49,5 dereceyi gösterdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; en yüksek sıcaklığın bugün 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü bildirdi.

Bakan Özhaseki, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle, bugün Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre; en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü. Eski rekor 20 Temmuz 2021'de 49,1 derece ile Şırnak Cizre'de ölçülmüştü. Bu anlamda iklim değişikliğiyle mücadele için; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.