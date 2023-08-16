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Bakan Özhaseki Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı: Eskişehir Sarıcakaya'da termometreler 49,5 dereceyi gösterdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, en yüksek sıcaklığın bugün 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü bildirdi. Twitter'dan yaptığı paylaşımla Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldığını belirten Özhaseki, iklim değişikliyle mücadeleye dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

00:02 . 16/08/2023 Çarşamba
DHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 15 Ağustos'ta Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 15 Ağustos'ta Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; en yüksek sıcaklığın bugün 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü bildirdi. 


Bakan Özhaseki, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle, bugün Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre; en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü. Eski rekor 20 Temmuz 2021'de 49,1 derece ile Şırnak Cizre'de ölçülmüştü. Bu anlamda iklim değişikliğiyle mücadele için; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.




#Sıcaklık Rekoru
#Eskişehir
#Sarıcakaya
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#Mehmet Özhaseki
41 dakika önce
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