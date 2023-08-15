’da hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü. Bolulular son 94 yılın en sıcak gününü yaşadı. Tüm zamanların en yüksek sıcak günü olarak kayıtlara geçen günde vatandaşlar serinlemenin yollarını doğada ve havuzlarda aradı. Bolu 5 günlük hava durumu tahminlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.