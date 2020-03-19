Gündem Bakan Selçuk Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın 6 saatte bir sağlık taramalarını yapıyoruz
POLİTİKA

Bakan Selçuk: Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın 6 saatte bir sağlık taramalarını yapıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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