Bakan Selçuk: Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın 6 saatte bir sağlık taramalarını yapıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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