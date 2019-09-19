PKK'nın dağ kadrosuna büyük darbe: 600'ün altına indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen "Uluslararası Güvenlik Kongresi"nde yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın önemli finans, eleman ve siyaset alanlarının Avrupa'da bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de bir darbe kalkışması gerçekleştiren FETÖ ve alt unsurlarının ABD'de yaşadığının, koruma altında bulunduğunun bir sır olmadığını anlatan Soylu, bütün bu fotoğrafın içinde küresel sistemin kendini koruyamamasının sebebinin lider ülkelerin, Batı'nın terörü araçsallaştırması olduğunu kaydetti.

EN ÖLÜMCÜL ÖRGÜT SIRALAMASINDA BİRİNCİ

Türkiye'nin 40 yıldan bu yana terör örgütü PKK ile mücadele ettiğine vurgu yapan Soylu, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün küresel terörizm endeksi raporuna göre, Avrupa'da 2017'de en ölümcül örgüt sıralamasında PKK'nın birinci, DEAŞ'ın ise ikinci sırada olduğunu bildirdi.

PKK'nın Avrupa uyuşturucu ticaretinin uzun yıllardır yüzde 80-90'nını elinde tuttuğu, yine Avrupa menşeli kuruluşların raporlarında yazdığını aktaran Soylu, ABD'nin bizzat kendisinin 2009-2012 yıllarında, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın aralarında bulunduğu PKK'nın 12 sözde yöneticisini, "uyuşturucu kaçakçısı" olarak ilan ettiğini vurguladı.

Bakan Süleyman Soylu, "Tüm bunlara rağmen 40 yıldan fazla müttefikimiz olan aynı ülke, bugün PKK'ya açıkça silah hibe edebiliyor, ortak proje geliştiriyor, eğitim veriyor, Suriye meselesinde PKK/PYD ile ortak hareket ediyor ve güya onu ehlileştirmeye çalışıyor." dedi.

FOTOĞRAF 9 Türkiye'nin koruyucu melekleri, özel harekat polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde yetiştiriliyor. Emniyet birimlerinde çalışırken gönüllü olan ve ön elemeden geçerek eğitime katılan özel harekat polisi adayları, 6 ay süren zorlu bir eğitime tabi tutuluyor. Merkezde şu anda 13'ü kadın yaklaşık 200 özel harekat polisi adayı eğitiliyor. Özel harekat kursiyerleri, her türlü iklim ve arazi şartlarında 7-24 eğitim görüyor. Psikolojik ve fiziksel eğitimlere katılan kursiyerler, ileri seviye atış teknikleri, keskin nişancılık, bina ve uçak operasyonları, yüksek riskli operasyonlar içeren eğitimlerle her türlü sınır içi ve sınır ötesi operasyonu yapabilecek seviyeye göre yetiştiriliyor. Arazi eğitimleri da alan kursiyerler haritacılık, dağcılık, hayatı idame gibi alanlarda da eğitiliyor. Özel Harekat 2'nci Grup Amiri, özel harekat polislerinin emniyet birimlerinin gönüllü personellerinden oluştuğunu belirtti. Özel Harekat Amiri, Öncelikle hali hazırda başkanlığımızda çalışan personelimizden gerek emekli olan gerek gazi olan veya başka sebeplerle ayrılan personelimizden boşalan yerlere personel alımı için Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinden bir duyuru yapılıyor. Gönüllülük esasına göre başvuran arkadaşlarımızdan ihtiyacımız olan kadarını alıyoruz, ön elemelerden sonra kursumuza kabul edip, eğitimlere başlıyoruz. Kurs esnasında yine gerek kendi feragatleri gerek bizim istediğimiz seviyeye gelemeyen personellerin ilişiğini kesmek suretiyle kursumuza devam ediyoruz diye konuştu. Özel Harekat 2'inci Grup Amiri, özel harekatın bir yaşam tarzı olduğunu belirterek, Biz burada özel harekat yaşam tarzına adapte olacakları eğitimleri veriyoruz. Gerek psikolojik gerek fiziksel anlamda yeterliliklerinin olmasını istiyoruz. Bunlarla alakalı hem ileri seviye atış teknikleri, hem keskin nişancılık, bina ve uçak operasyonları, yüksek riskli operasyonlar içeren eğitimlere tabi tutuluyor. Ayrıca arazi eğitimleri veriyoruz dedi. Kadın komiser ise kursiyerler arasında 13 kadın bulunduğunu belirterek, Özel Harekat Başkanlığının düzenlemiş olduğu tüm eğitimlerde, biliyorsunuz vatan savunmasında görevlendirilecek arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz burada. Dolayısı ile herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin aynı zorlu eğitime tabidir. Eğitimlerimiz ve bu eğitimlere katılacak personelimizin seçmeleri için zorlu parkurlarımız var. Bunları başarıp, kursa katılması uygun görülen 25 kadın personelimiz oldu. Eğitim devamında kendi istekleri ile feragat ya da bizim veya eğitmen arkadaşlarımızın mental ve fiziksel olarak bu kursa, sonrasında da Özel Harekat birimlerinde çalışmasına uygun görülmeyen personelin ilişiğini kesiyoruz. Şu anda da 13 kadın personelimizle eğitimlere devam ediyoruz diye konuştu. Özel harekat polislerinin zorlu 6 aylık eğitimi görüntülendi Özel harekat polisleri, Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nde eğitiliyor. 6 ay süren zorlu eğitimde özel harekat polisi adayları, her türlü iklim ve arazi şartlarında, sınır içi ve sınır ötesi her türlü operasyonu yapabilecek seviyeye göre yetiştiriliyor.





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"TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI 3,6 MİLYON"

Soylu, Türkiye'nin coğrafi konum itibarıyla bugün küresel güvenlik problemi olarak tarif ettikleri terör, göç ve uyuşturucu meselesiyle doğrudan ve yoğun şekilde temas halinde olan bir ülke olduğunu kaydetti.

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Türkiye'nin terör, göç ve uyuşturucu meselesinde dünya ortalamasının üzerinde bir tecrübe, birikim ve başarıya sahip olduğunu belirten Soylu, terörle, uyuşturucuyla, düzensiz göçle mücadele ettiklerini, düzensiz göçü de yönetmeye çalıştıklarını vurguladı.

Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakaladıklarını, bu yılki sayının şimdiden 270 bini aştığını aktaran Bakan Soylu, Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 600 bini aştığını bildirdi.

Türkiye'deki Suriyelilerin ilkokuldaki okullaşma oranının yüzde 96,3 olduğuna değinen Soylu, mülteciler için dünya genelinde ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 61 olduğunu ifade etti.

'354 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ'

Bakan Soylu, Türkiye'nin düzenli göçü yönetmedeki temel politikasının "geri göndermeme" ilkesine sadık kalmak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Suriye'nin huzura kavuşması, orada 'güvenli bir alan' oluşması, gönüllü geri dönüşleri hızlandırmaktadır. Türkiye özellikle dış politika noktasında muhataplarıyla istişareyi ve diyaloğu sürdürmek suretiyle buradaki huzuru temin etmeye çalışmaktadır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla oluşturduğumuz güvenli ortam sayesinde, bugüne kadar 354 bin Suriyeli gönüllü olarak yaşadığı yere geri dönmüştür. Dolayısıyla Batı'daki kafa karışıklığının aksine, Suriye kaynaklı göçte Türkiye'nin attığı her adımın stratejik bir anlamı olduğunun, hiçbir şeyin tesadüfi gelişmediğinin bilinmesini isterim."

"PKK'YA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ OPERASYON SAYISI 90 BİN 513'TÜR"

Terörle mücadelenin, birbirinden farklı terör örgütleriyle eşzamanlı olarak devam ettiğini vurgulayan Soylu, şu görüşlerini paylaştı:

"Bir yandan uzun yıllardır mücadele ettiğimiz PKK, diğer yandan rehavete kapılmanın yanlış olacağı DEAŞ, öte yandan terör örgütlerinin beta versiyonu olarak tanımladığımız FETÖ ve yine Türkiye'deki geçmişleri eski olan, daha ziyade kiralık suikast örgütleri gibi çalışan DHKP-C ve aşırı sol örgütler... Türkiye bugün başta PKK/YPG olmak üzere tüm bu örgütlere karşı operasyon halindedir. Bu örgütlerin simbiyotik ilişkilerini hiçbir daim gözden kaçırmamak lazım. Suriye'nin civarında ilk drone ve maket uçakla bombalı saldırıyı yapan DEAŞ'tır. Bundan kim öğrendi, PKK. Hemen bu saldırıları Türkiye'ye yönelik gerçekleştirmeye çalıştılar."

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Özellikle PKK'ya karşı son dönem stratejilerinin "kesintisiz operasyon" ve "tehlikeyi kaynağında yok etme" şeklinde tarif ettiklerini anlatan Soylu, "Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK'ya yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513'tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733'dü. Bu şu demektir, alandaki baskımız operasyon kabiliyetimiz ve yeteneğimiz gittikçe, katlanarak yükselmektedir." değerlendirmesini yaptı.

"SİBER SUÇLARLA MÜCADELE DAİREMİZE DE CİDDİ BİR YATIRIM YAPTIK"

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleyi terörle mücadeleye eş değer gördüklerini, sadece terör finansmanı değil, doğrudan ölümler noktasında da uyuşturucu meselesinin hem dünya hem de Türkiye için önemli bir güvenlik tehdidi olduğunu belirterek, "Ülkemizde yılbaşından bugüne kadar da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı şimdilik 125'tir." dedi.

Küresel tehditlerden siber güvenlik konusuna da değinen Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye olarak özellikle FETÖ darbe girişiminden sonra tamamen içi boşaltılan Siber Suçlarla Mücadele Dairemize de çok ciddi bir yatırım yaptık. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar elde edilen dijital materyal sayımız 2 milyon 52 bin 220 olup, yüzde 87'si, yani 1,8 milyonluğu aşan bir kısmı incelenmiştir. Bu hem hukukun daha hızlı işlemesi hem sonuçlara daha çabuk ulaşılabilmesi hem de kabiliyetlerimiz açısından çok önemli verilerdir. Sadece bu yıl, 517 bin dijital materyal incelemesi yapılmıştır ki bu verdiğim rakamlar, Avrupa ortalamalarının çok üzerinde rakamlardır."

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