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POLİTİKA

Bakan Soylu CHP'li belediyelerin terörle iltisaklı kişileri nasıl işe aldığını 11 maddede anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediyelerde işe alınan terörle iltisaklı çalışanlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. CHP'li belediyelerin terör bağlantılı kişileri işe alma süreciyle ilgili 11 maddelik detaylı bir açıklama yapan Soylu, İBB'ye yönelik terör soruşturmasını eleştiren Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e de tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Soruşturmaların sonuçları ortaya çıkınca Saygı Öztürk'te ateş bacayı sarmış, aklınca aklama operasyonuna başlamış." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu CHPli belediyelerin terörle iltisaklı kişileri nasıl işe aldığını 11 maddede anlattı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li belediyelere ve şirketlerine yapılan alımlara ilişkin 11 maddelik detaylı açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, paylaşımında İBB'ye yönelik terör soruşturmasını eleştiren Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e de tepki gösterdi.

SOYLU'DAN SÖZCÜ YAZARI ÖZTÜRK'E TEPKİ: ATEŞ BACAYI SARMIŞ

Soylu, "HDPKK'nın referansı ile CHP'li belediyelere ve şirketlerine doldurulan terör örgütlerinde faaliyet gösterenlere, irtibatlı ve iltisaklı olanlara yönelik müfettiş soruşturmalarının sonuçları ortaya çıkınca Saygı Öztürk'te ateş bacayı sarmış, aklınca aklama operasyonuna başlamış." dedi.

"HDPKK'nın referansıyla hile ve hülle yapılarak işe alımların nasıl gerçekleştiği 11 madde ile tek tek açıklanmıştır." ifadelerini kullanan Soylu, şunları sıraladı:

"Belediye, bağlı kuruluş ve şirketlerine personel alınırken mevzuatın emrettiği hukuki sürecin işletilmediği, uyulması gereken prosedüre uyulmadığı, Bu kapsamda;

1) İşe alınacak personel hakkında, işe alınma tarihleri itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' yaptırılması mecburiyken, işe alınan personel hakkında bu işlem yaptırılmadan ya da işe alınmalarından sonra yaptırılmak suretiyle terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunan kişilerin işe alındığı (Seyhan, İstanbul),

2) İşe alınacak personelin Adli sicil belgeleri e-devlet üzerinden alınırken 'Kamu/Özel' seçeneğinden 'Özel' seçeneğinin seçilmesi nedeniyle, bu kişilerin büyük çoğunluğuyla ilgili sadece adli kaydın bulunduğu, arşiv kaydının ise bulunmadığı, bunun bir hülle yöntemi olarak kullanıldığı (İstanbul),

3) Belediye, bağlı kuruluş ve şirketlerine ilk defa işe alınan personel için mevzuata göre 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' sonucunda, ilgilinin durumunu görüşmek üzere bir 'Değerlendirme Komisyonu' oluşturulması gerekirken, bu komisyonun oluşturulmadığı veya oluşturulan komisyonun geç çalışmaya başladığı, dolayısıyla terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan kişilerin durumları değerlendirilmeden işe alındığı (İstanbul),

4) İşe alınacak bazı kişiler hakkında 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' yaptırıldığı ve gelen kayıtlar 'Değerlendirme Komisyonu' tarafından değerlendirilerek işe alınmaları sakıncalı görüldüğü halde, idare tarafından olumlu değerlendirilerek işe alındıkları (İstanbul),

5) Terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı kişilerin ağırlıklı olarak belediye şirketleri üzerinden işe alındığı, ancak belediyenin memurlar eliyle yürütülmesi gereken birimlerinde çalıştırıldıkları (Mersin, Seyhan, Ayvalık, Ataşehir, İstanbul),

6) 'Terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene kaşı işlenen suçlardan' mahkûmiyet kararı bulunanların işe alındığı (İstanbul, Seyhan),

7) PKK terör örgütü tarafından sözde 'DEĞER AİLESİ' olarak adlandırılan ailelere mensup, örgütle irtibatlı ve iltisaklı bazı kişilerin işe alındığı (Mersin, Seyhan, İstanbul),

8) PKK/KCK Terör Örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermiş olan kişilerin belediye şirketlerinde işe alındığı (İstanbul),

9) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken KHK ile kamu görevinden ihraç edilen kişilerin, ilgili KHK'larda 'ihraç edilen kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinde çalıştırılamayacakları' belirtilmesine rağmen, belediye şirketleri üzerinden tekrar işe alındıkları, bunu bir hülle yöntemi olarak kullandıkları (İstanbul),

10) Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, silahla yağmalamak, silahla yaralamak, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, cinsel taciz, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak ve kullanmak gibi suçlardan suç kaydı bulunanların işe alındığı (Ataşehir),

11) Şirketler üzerinden işe alınanlardan, terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olan kişilerin gizlilik içeren birimlerinde, cinsel taciz suçundan kaydı olan kişilerin ise kadın ve çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda hizmet sunan Sosyal Hizmetler, Kadın ve Aile Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü gibi hassas birimlerde çalıştırıldığı (Ataşehir)."

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