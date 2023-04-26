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Bakan Soylu: Kadına şiddetle mücadelede 'sivil gözetim mekanizması' kuruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aile içi ve kadına şiddetle mücadele konusunda bakanlık çalışmalarını denetlemek için 'sivil gözetim mekanizması' kurulduğunu belirtti.

12:49 . 26/04/2023 Çarşamba
DHA
İçişleri Baskanı Süleyman Soylu

İçişleri Baskanı Süleyman Soylu

Bakan Soylu'nun, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle;
"Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede bakanlığımız faaliyetlerini denetlemek üzere 6 aylık bir çalışmanın sonucunda 'Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele İzleme Merkezi' (AKŞİM) kuruldu. Kurul; şiddeti önlemeye, şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmaya ve uygulamadan kaynaklanan sorunları gidermeye yönelik çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak"




#Süleyman Soylu
#İçişleri Bakanı
#Kadına şiddetle mücadele
29 dakika önce
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