Gündem Bakan Soylu Kılıçdaroğlunun helalleşme çıkışının nedenini açıkladı Amacı FETÖ ve PKKyı kurtarmak
POLİTİKA

Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışının nedenini açıkladı: Amacı FETÖ ve PKK'yı kurtarmak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin geçmişteki hataları nedeniyle helalleşme yolculuğuna çıkacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu helalleşme kavramını ağzında çiğnemesinin bir sebebi daha olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Fırsat bulmuşken FETÖ ve PKK'yı helalleşme üzerinden kurtarmaya çalışmak. Kılıçdaroğlu için helal-haram, doğru-yalan hiç fark etmez." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu Kılıçdaroğlunun helalleşme çıkışının nedenini açıkladı: Amacı FETÖ ve PKKyı kurtarmak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişteki hataları nedeniyle helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, bu haftaki parti grup toplantısında, 251 vatandaşı katleden FETÖ'cü askerleri ima ederek, "Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım

"KILIÇDAROĞLU'NUN AMACI FETÖ VE PKK'YI HELALLEŞME ÜZERİNDEN KURTARMAK"

Söz konusu açıklamaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ortağının Şehit Ailesine küfrünü örtmek için "HELALLEŞME" gibi önemli bir kavramı ağzında çiğnemesinin bir sebebi daha var: Fırsat bulmuşken FETÖ ve PKK'yı helalleşme üzerinden kurtarmaya çalışmak." ifadelerini kullandı.

Bakan paylaşımını, "Kılıçdaroğlu için helal-haram, doğru-yalan hiç fark etmez." diyerek noktaladı.

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