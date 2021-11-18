Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışının nedenini açıkladı: Amacı FETÖ ve PKK'yı kurtarmak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişteki hataları nedeniyle helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, bu haftaki parti grup toplantısında, 251 vatandaşı katleden FETÖ'cü askerleri ima ederek, "Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz" dedi.

GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım

"KILIÇDAROĞLU'NUN AMACI FETÖ VE PKK'YI HELALLEŞME ÜZERİNDEN KURTARMAK"

Söz konusu açıklamaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ortağının Şehit Ailesine küfrünü örtmek için "HELALLEŞME" gibi önemli bir kavramı ağzında çiğnemesinin bir sebebi daha var: Fırsat bulmuşken FETÖ ve PKK'yı helalleşme üzerinden kurtarmaya çalışmak." ifadelerini kullandı.

Bakan paylaşımını, "Kılıçdaroğlu için helal-haram, doğru-yalan hiç fark etmez." diyerek noktaladı.

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