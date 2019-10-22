Gündem Soylu Yılbaşından bu yana İstanbuldan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısı 85 bine ulaştı
POLİTİKA

Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısı 85 bine ulaştı

Soylu: Yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısı 85 bine ulaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 85 bine ulaştığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde konuşan Soylu, göç konusuna değinerek geri dönüşlerde ciddi adımlar atıldığını belirtti.

Bakan Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı.

İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde çalışma başlattıklarını aktaran Soylu, şunları söyledi:

  • "İstanbul'a doğru yüklü bir akım söz konusu oldu. Yılbaşından itibaren buna ait bir tedbir almaya başladık. İstanbul'dan yılbaşından itibaren 85 bin kaçak göçmeni yakalayarak geri gönderme merkezlerimize veya ülkelerine sevk ettik. 12 Temmuz'da İstanbul'da başladığımız adımda şu ana kadar 60 bin Suriyeli kayıtlı olduğu illere doğru gidiyor. Eğer bu balansı sağlayamazsak Allah muhafaza bazen birileri tarafından kışkırtılan hadiselerin ve birtakım gerginliklerin önüne geçmekte zorlanacağımızı burada ifade edeyim."

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Barış Pınarı Harekatı ile Güvenli Bölge tesis edildiğinde geri dönüşlerin hızlanacağını belirten Soylu, bölgesinde göçmen sayısı fazla olan belediyelerin, bu konuda kabiliyet geliştirmesi ve bilgi sahibi olmasının sürece katkı sağlayacağını ifade etti.


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