Bakan Soylu'dan kendisine dava açan Kılıçdaroğlu'na cevap: Zavallı bir adam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine hakaret ettiğini iddia ederek manevi tazminat davası açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve avukatı Celal Çelik'e sosyal medya hesabından cevap verdi. Paylaşımında "Kılıçdaroğlu yeni tetikçisi FETÖ’cü avukata nasıl teslim oldu?" diye soran Bakan Soylu, "Zavallı bir adam. Belediye başkanlarının korkusundan, Akşener'in çalımlarından sıyrılmak, gündem değiştirmek için avaneleriyle iftira/hakaret ediyor, ettiriyor." ifadelerine yer verdi.

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