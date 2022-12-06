Gündem Bakan Soyludan kendisine dava açan Kılıçdaroğluna cevap Zavallı bir adam
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan kendisine dava açan Kılıçdaroğlu'na cevap: Zavallı bir adam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine hakaret ettiğini iddia ederek manevi tazminat davası açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve avukatı Celal Çelik'e sosyal medya hesabından cevap verdi. Paylaşımında "Kılıçdaroğlu yeni tetikçisi FETÖ’cü avukata nasıl teslim oldu?" diye soran Bakan Soylu, "Zavallı bir adam. Belediye başkanlarının korkusundan, Akşener'in çalımlarından sıyrılmak, gündem değiştirmek için avaneleriyle iftira/hakaret ediyor, ettiriyor." ifadelerine yer verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan kendisine dava açan Kılıçdaroğluna cevap: Zavallı bir adam
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında manevi tazminat davası açtıklarını açıkladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu.

"YENİ TETİKÇİSİ FETÖ'CÜ AVUKATA NASIL TESLİM OLDU?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na ve avukatı Celal Çelik'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu Zavallı bir adam.

Belediye başkanlarının korkusundan, Akşener'in çalımlarından sıyrılmak gündem değiştirmek için avaneleriyle iftira/hakaret ediyor ettiriyor

Peki yeni tetikçisi FETÖ’cü avukata nasıl teslim oldu ?

Cevap:

Kaset kumpası sonrası “Elektronik Kelepçe”

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkındaki 'FETÖ' davası başladı
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkındaki 'FETÖ' davası başladı
Nasreddin Hocaya ait çıktı

Nasreddin Hoca'ya ait çıktı

Eskişehir'de heyecanlandıran keşif: 738 yıllık.
İlk düdük çaldı

İlk düdük çaldı

Fas ile İspanya çeyrek final için kozlarını paylaşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitterda en güçlü lider sıralamasında üçüncü oldu

​Eyüpsultan Alibeyköy'de İETT otobüsüne çarpan vatman çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İngiltere'de 'Strep A' alarmı: Hayatını kaybeden çocuk sayısı 9 oldu

İngiltere'de 'Strep A' alarmı: Hayatını kaybeden çocuk sayısı 9 oldu

​Hırvat futbolcunun koşu mesafesi gündem oldu.

​'Türkiye yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanışımız devam edecektir'

TOGG'a yoğun ilgi<br>

TOGG'a yoğun ilgi

İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.