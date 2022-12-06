Bakan Soylu'dan kendisine dava açan Kılıçdaroğlu'na cevap: Zavallı bir adam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında manevi tazminat davası açtıklarını açıkladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu.
"YENİ TETİKÇİSİ FETÖ'CÜ AVUKATA NASIL TESLİM OLDU?"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na ve avukatı Celal Çelik'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Kılıçdaroğlu Zavallı bir adam.
Belediye başkanlarının korkusundan, Akşener'in çalımlarından sıyrılmak gündem değiştirmek için avaneleriyle iftira/hakaret ediyor ettiriyor
Peki yeni tetikçisi FETÖ’cü avukata nasıl teslim oldu ?
Cevap:
Kaset kumpası sonrası “Elektronik Kelepçe”
Kılıçdaroğlu Zavallı bir adam.
Belediye başkanlarının korkusundan, Akşener'in çalımlarından sıyrılmak gündem değiştirmek için avaneleriyle iftira/hakaret ediyor ettiriyor
Peki yeni tetikçisi FETÖ’cü avukata nasıl teslim oldu❓
Cevap:
Kaset kumpası sonrası “Elektronik Kelepçe”⬇️ https://t.co/pgqFSuUZWu pic.twitter.com/tgH4MJLNjW
Kılıçdaroğlu Zavallı bir adam.