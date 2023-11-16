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Bakan Tekin: Okul yapılarımızın olası depremlere karşı hazırlık durumlarını değerlendirdik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretler için bulunduğu Kayseri'de yaptığı açıklamada, "6 Şubat'la beraber biraz daha hassas olduğumuz binalarımızın, okul yapılarımızın olası depremlere karşı hazırlık durumlarında değerlendirmelerimizi yaptık" dedi.

14:16 - 16/11/2023 Perşembe
DHA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi.


Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Bakan Tekin,
"Bugün burada Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle, Sayın Bakanımızın, Valimizin ve milletvekillerimizin katıldığı, Belediye Başkanımızın ev sahipliği yaptığı bir toplantı icra ettik. Rakamlar üzerinden baktığımızda Kayseri genelinde biz nasıl bir aileyiz? Rakamın büyüklüğünü görmek açısından söylüyorum. Sadece Kayseri'de okul ünvanı taşıyan 1131 tane yapımız var. Okul dışındaki, laboratuvar binası, spor salonu, kütüphane binası ve benzeri yerleri eklediğimizde ya da özel öğretim kurumu kapsamında olup okul olmayan yapıları da eklediğimizde, bu rakam 5-6 binlere kadar çıkıyor. Bu kadar fiziki yapı, yaklaşık 22 bin öğretmen ve 352 bin öğrenciyi topladığımızda şehrin nüfusunun önemli bir kısmının öğretmen ve öğrencilerden oluştuğunu görüyoruz"
ifadelerini kullandı.

'Büyük bir aileyiz'

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak büyük bir aileyiz. Bu kadar büyük bir ailenin de problemlerini yerinde konuşmak, kuşkusuz faydalı olacaktır. Biz de burada değerlendirmelerimizi yaptık. Hem ilin genel anlamda eğitim ve öğretim süreçleriyle ilgili alınması gereken kararların, hem fiziki altyapı eksikliği varsa giderilmesi için alacağımız kararların, hem de özellikle 6 Şubat'la beraber biraz daha hassas olduğumuz binalarımızın, okul yapılarımızın olası depremlere karşı hazırlık durumlarında değerlendirmelerimizi yaptık. Bu konuda bizler iş bölümümüzü, görevlendirmelerimizi, üstümüze düşenleri tanımladık. Ben, Kayseri'de eğitim öğretim süreçlerine katkı veren bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."




#Milli Eğitim Bakanlığı
#Yusuf Tekin
#deprem
#eğitim
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