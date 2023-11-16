Bakan Tekin: Okul yapılarımızın olası depremlere karşı hazırlık durumlarını değerlendirdik

"Bugün burada Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle, Sayın Bakanımızın, Valimizin ve milletvekillerimizin katıldığı, Belediye Başkanımızın ev sahipliği yaptığı bir toplantı icra ettik. Rakamlar üzerinden baktığımızda Kayseri genelinde biz nasıl bir aileyiz? Rakamın büyüklüğünü görmek açısından söylüyorum. Sadece Kayseri'de okul ünvanı taşıyan 1131 tane yapımız var. Okul dışındaki, laboratuvar binası, spor salonu, kütüphane binası ve benzeri yerleri eklediğimizde ya da özel öğretim kurumu kapsamında olup okul olmayan yapıları da eklediğimizde, bu rakam 5-6 binlere kadar çıkıyor. Bu kadar fiziki yapı, yaklaşık 22 bin öğretmen ve 352 bin öğrenciyi topladığımızda şehrin nüfusunun önemli bir kısmının öğretmen ve öğrencilerden oluştuğunu görüyoruz"