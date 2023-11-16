Bakan Tekin: Okul yapılarımızın olası depremlere karşı hazırlık durumlarını değerlendirdik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi.
'Büyük bir aileyiz'
Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milli Eğitim Bakanlığı olarak büyük bir aileyiz. Bu kadar büyük bir ailenin de problemlerini yerinde konuşmak, kuşkusuz faydalı olacaktır. Biz de burada değerlendirmelerimizi yaptık. Hem ilin genel anlamda eğitim ve öğretim süreçleriyle ilgili alınması gereken kararların, hem fiziki altyapı eksikliği varsa giderilmesi için alacağımız kararların, hem de özellikle 6 Şubat'la beraber biraz daha hassas olduğumuz binalarımızın, okul yapılarımızın olası depremlere karşı hazırlık durumlarında değerlendirmelerimizi yaptık. Bu konuda bizler iş bölümümüzü, görevlendirmelerimizi, üstümüze düşenleri tanımladık. Ben, Kayseri'de eğitim öğretim süreçlerine katkı veren bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."