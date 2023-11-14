|
Gündem

Bakan Uraloğlu: Yükseköğretim öğrencilerimize yıllık 120 GB ücretsiz internet imkanı sunuyoruz

Üniversite öğrencilerinin beklediği müjdeli haber geldi. İnternet desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler için ilk başvurular bugünden itibaren başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yükseköğretim öğrencilerimize, on iki ay boyunca, aylık 10 GB, yıllık 120 GB olacak şekilde ücretsiz internet imkânı sunuyoruz" dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:32 - 14/11/2023 вторник
Güncelleme: 13:28 - 14/11/2023 вторник
Yeni Şafak
Abdulkadir Uraloğlu

Abdulkadir Uraloğlu

Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başvurular nasıl yapılır?

İnternet desteği almak isteyen öğrenciler başvurularını Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden yapacak.
İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde
açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak.
İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden itibaren iki ay içinde yapılacak.

Üniversite öğrencilerine müjde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yükseköğretim öğrencilerimize, on iki ay boyunca, aylık 10 GB, yıllık 120 GB olacak şekilde ücretsiz internet imkânı sunuyoruz" dedi.

Uraloğlu, "Geleceğimiz olan gençlerimiz için durmadan çalışan; Türkiye hızlanıyor" diye konuştu.

#İnternet desteği
#Abdulkadir Uraloğlu
#Resmi Gazete
2 часа(ов) назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Yerlikaya duyurdu! Sarallar suç örgütüne kıskıvrak operasyon: Çökertildi