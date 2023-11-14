Abdulkadir Uraloğlu
Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.
Başvurular nasıl yapılır?
Üniversite öğrencilerine müjde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yükseköğretim öğrencilerimize, on iki ay boyunca, aylık 10 GB, yıllık 120 GB olacak şekilde ücretsiz internet imkânı sunuyoruz" dedi.
Uraloğlu, "Geleceğimiz olan gençlerimiz için durmadan çalışan; Türkiye hızlanıyor" diye konuştu.