Öğrencilere vergisiz telefon ve internet desteği için detaylar belli oldu. Üniversite öğrencilerinin bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar almasına olanak tanıyacak düzenlemenin uygulanacağı tarih merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...