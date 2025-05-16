Bakan Tekin: Türkiye tüm dersliklerinde akıllı tahta bulunduran dünyadaki tek ülke

"2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren o gün mevcut olan derslik sayısını iki katından daha fazla artırdık. O gün, o tarihte derslik başına düşen öğrenci sayısı rakamlarını 20'li rakamlara bütün kademelerde düşürmüş durumdayız. Bu çok önemli bir şey. Bunu ben söylemiyorum. Bunu uluslararası raporlar söylüyor. Türkiye'nin yaşadığı süreci eğitim devrimi olarak tanımlıyorlar. Sadece fiziki kapasiteyi artırmadık. Teknolojik altyapıya baktığımızda, UNDP raporu, teknolojik yenilikler konusunda neredeyse dersliklerin tamamında akıllı tahta ve internet erişimi bulunan dünyadaki neredeyse tek ülkenin Türkiye olduğu tanımlamasını yapıyor. Ben söylemiyorum bunu, UNDP'nin raporu var, bunu da ifade edeyim. Sadece derslik ya da bina yapmadık, aynı zamanda bu binalara internet erişiminden tutun, bütün teknolojik donanımı da okullarımıza taşımış olduk. Bu yolculukta hayırseverlerimiz her daim bizimle beraber oldular. Onlara şükranlarımı sunuyorum."