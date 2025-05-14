Eğitim sistemine dair kamuoyunda tartışmalar olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Tekin, “Tartışmalar iyidir, kamuoyunda bir talep olursa ona göre çalışma yapılabilir. Uluslararası raporlar ve politik değerlendirmelerde 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili bazı olumsuzlukların konuşulduğu görülüyor. Biz de bunları değerlendirip karar veririz” ifadelerini kullandı.

Eğitim sistemine dair kamuoyunda tartışmalar olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Tekin, “Tartışmalar iyidir, kamuoyunda bir talep olursa ona göre çalışma yapılabilir. Uluslararası raporlar ve politik değerlendirmelerde 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili bazı olumsuzlukların konuşulduğu görülüyor. Biz de bunları değerlendirip karar veririz” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin şunları dile getirdi: “12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili de hem uluslararası raporlarda hem içerdeki politik tartışmalarda zorunlu eğitimle ilgili bazı olumsuz sorunlu alanların ortaya çıktığı ile ilgili tartışılıyor biz de izliyoruz. Nihayetinde yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde değerlendiririz ve bir karara varırız. Bu konu ile ilgili Bakanlık’ta her bir genel müdürlüğümüz bünyesinde bir izleme ve değerlendirme daire başkanlığı var. Onlar hem kendi genel müdürlükleri ile ilgili politik alanları hem de kamuoyundaki bu tür tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar bu çalışmaları”