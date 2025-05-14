Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılması ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Yusuf Tekin, “Ben Milli Eğitim Bakanı olarak eğitimle ilgili bu tartışmaların varlığından mutluyum. Tartışılması iyi oluyor. Kamuoyunda bir beklenti talep oluşursa biz de onunla ilgili gereğini yaparız” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de düzenlenen AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen zorunlu eğitimin süresinin kısaltılması tartışmalarına değinen Tekin, bu konuda herhangi bir yasal ya da idari çalışma yapılmadığını açıkladı.
12 yıllık zorunlu eğitim kaldırılacak mı?
Zorunlu eğitimin düşürülmesiyle ilgili taleplerin özellikle iş dünyasından geldiğine dikkat çeken Bakan Tekin, “Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar. Biz ise şu an sadece izleme sürecindeyiz. Henüz bir düzenleme ya da değişiklik planı yok,” dedi.
- Eğitim sistemine dair kamuoyunda tartışmalar olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Tekin, “Tartışmalar iyidir, kamuoyunda bir talep olursa ona göre çalışma yapılabilir. Uluslararası raporlar ve politik değerlendirmelerde 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili bazı olumsuzlukların konuşulduğu görülüyor. Biz de bunları değerlendirip karar veririz” ifadelerini kullandı.
- Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan izleme başkanlığının, eğitim politikalarına dair tüm tartışmaları takip ettiğini belirten Tekin, “Bizim açımızdan şu anda herhangi bir sorun yok. Ancak sahada farklı görüşler geliyor. Bu nedenle süreci sadece izliyoruz” dedi.
Bakan Tekin şunları dile getirdi: “12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili de hem uluslararası raporlarda hem içerdeki politik tartışmalarda zorunlu eğitimle ilgili bazı olumsuz sorunlu alanların ortaya çıktığı ile ilgili tartışılıyor biz de izliyoruz. Nihayetinde yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde değerlendiririz ve bir karara varırız. Bu konu ile ilgili Bakanlık’ta her bir genel müdürlüğümüz bünyesinde bir izleme ve değerlendirme daire başkanlığı var. Onlar hem kendi genel müdürlükleri ile ilgili politik alanları hem de kamuoyundaki bu tür tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar bu çalışmaları”