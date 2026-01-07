Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Bakan Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

12:137/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor" dedi.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Adalet Bakanlığı
#son dakika
#infaz
#12.yargı paketi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES 2026 sınav tarihleri belli oldu! ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru, sınav ve sonuç tarihleri