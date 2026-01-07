Bakan Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor" dedi.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Adalet Bakanlığı
#son dakika
#infaz
#12.yargı paketi