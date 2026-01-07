Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Tunç'tan 'genel af' iddialarına net cevap: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Bakan Tunç'tan 'genel af' iddialarına net cevap: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

12:137/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, grup toplantısı öncesi 12. Yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"12. Yargı paketinin içeriğinde af söz konusu değil" diyen Bakan Tunç, "12. Yargı paketiyle alakalı çalışmalar sürüyor. 12. Yargı paketi yargıdaki gecikmeleri önleyecek önemli düzenlemeler içeriyor" ifadelerini kullandı.




#Adalet Bakanlığı
#son dakika
#infaz
#12.yargı paketi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut yerleri belli oldu mu? TOKİ konutların hangi il ve ilçede ne kadar yapılacağına ilişkin konut sayıları paylaşıldı