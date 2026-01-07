Bakan Tunç'tan 'genel af' iddialarına net cevap: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, grup toplantısı öncesi 12. Yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"12. Yargı paketinin içeriğinde af söz konusu değil" diyen Bakan Tunç, "12. Yargı paketiyle alakalı çalışmalar sürüyor. 12. Yargı paketi yargıdaki gecikmeleri önleyecek önemli düzenlemeler içeriyor" ifadelerini kullandı.
#Adalet Bakanlığı
#son dakika
#infaz
#12.yargı paketi