Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin 'dokunulmazlık' çağrısına cevap: Vekiller terörü desteklerse konu yargıya gelir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde:
'800 dokunulmazlık dosyasının çoğu terörle ilgili'
"Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Terörü destekleyenlerle de devam edecek. Vekillerin terör noktasında milletimizin yanında olması gerekir, sorumlu olması gerekir. Terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız konu yargıya gider. 800 dokunulmazlık dosyasının çoğu terörle ilgili. DEM Parti’nin Diyarbakır’daki gençlik kongresi ile ilgili işlem yapıldı. 23 şahıs hakkında inceleme devam ediyor.
Anayasa'mızın üçüncü maddesi açık. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. Bunun tartışılması söz konusu olamaz.
AYM'nin Can Atalay kararı
AYM Anayasaya bağlı kalmalı.
Sosyal medyada şehitlere hakaret
Gerçek hayatta suç sayılan sosyal medyada da suç sayılır.
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