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Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin 'dokunulmazlık' çağrısına cevap: Vekiller terörü desteklerse konu yargıya gelir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında 'teröre yardım edeni suçu sabit edilen, vekillerin dokunulmazlıklarının karara bağlanarak acilen mahkemeye çıkarılması' için çağrı yapmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Meclis'teki 800 dokunulmazlık dosyasının büyük bölümü terörle alakalı. Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Vekiller terörü desteklerse konu yargıya gelir" ifadelerini kullandı.

11:44 - 26/12/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 11:52 - 26/12/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.


Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

'800 dokunulmazlık dosyasının çoğu terörle ilgili'

"Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Terörü destekleyenlerle de devam edecek. Vekillerin terör noktasında milletimizin yanında olması gerekir, sorumlu olması gerekir. Terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız konu yargıya gider. 800 dokunulmazlık dosyasının çoğu terörle ilgili. DEM Parti’nin Diyarbakır’daki gençlik kongresi ile ilgili işlem yapıldı. 23 şahıs hakkında inceleme devam ediyor.

Anayasa'mızın üçüncü maddesi açık. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. Bunun tartışılması söz konusu olamaz.

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Özgür Özel’in şehit cenazesinde protesto edilmesinin sebebi: Terör sempatizanlarına sempatizanlık
Özgür Özel’in şehit cenazesinde protesto edilmesinin sebebi: Terör sempatizanlarına sempatizanlık

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, memleketi Manisa'da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Düzenlenen törene, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Ancak Özel'in cenaze törenine katılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Özel, bir grup tarafından hem cami girişinde hem de cami çıkışında yuhalandı. CHP Genel Başkanı’nın bu boyutta protesto edilmesinin sebebi, HDP’nin PKK ile alakası olmadığını savunmasından, TBMM’de terör saldırısına karşı yayınlanan bildiriye imza atmamasına kadar bir sürü olay içeriyor.


#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
#Yargı Reformu
#AYM
#Dokunulmazlık
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