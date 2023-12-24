Terör propagandası yapılan DEM Parti kongresine soruşturma: Bakan Tunç duyurdu

Türkiye, iki günde verilen 12 şehidin acısını yaşarken, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP yeni adıyla DEM Parti de teröristlere sahip çıkmaya devam ediyor. Bebek katili terörist başı Öcalan'a özgürlük çağrıları yapılan ve "Gerilla yürüyor yer gök sallanıyor. Partimiz PKK'dır başkanımız Apo'dur" sloganları atıldı.

Bakırhan daha önceki açıklamasında da "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözleriyle Türk milletini alçak sözlerle tehdit etmişti.

Bakırhan daha önceki açıklamasında da "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözleriyle Türk milletini alçak sözlerle tehdit etmişti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "24 Aralık 2023 günü DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir" dedi.