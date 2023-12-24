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Terör propagandası yapılan DEM Parti kongresine soruşturma: Bakan Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir" dedi.

16:31 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 16:54 - 24/12/2023 Pazar
DHA
Kongrede terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.
Kongrede terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Türkiye, iki günde verilen 12 şehidin acısını yaşarken, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP yeni adıyla DEM Parti de teröristlere sahip çıkmaya devam ediyor. Bebek katili terörist başı Öcalan'a özgürlük çağrıları yapılan ve "Gerilla yürüyor yer gök sallanıyor. Partimiz PKK'dır başkanımız Apo'dur" sloganları atıldı.



DEM'li Tuncer Bakırhan, öldürülen teröristlerin isimlerini tek tek sayarak, "Biz onların sesi soluğu olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

  • Bakırhan daha önceki açıklamasında da "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözleriyle Türk milletini alçak sözlerle tehdit etmişti.

Soruşturma başlatıldı: Gözaltı talimatları verildi

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "24 Aralık 2023 günü DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir" dedi.

  • Yaşanan alçak terör saldırılarıyla ilgili TBMM’de yayımlanan ortak bildiriye CHP ve terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti (HDP) imza atmamıştı.




#DEM Parti
#Terör Propagandası
#Yılmaz Tunç
#Soruşturma
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