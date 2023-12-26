Terör örgütlerine 32 ilde 'Kahramanlar-36' operasyonu: 208 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van olmak üzere toplam 32 ilde Kahramanlar-36 operasyonları düzenledi.
208 şüpheli tek tek yakalandı
Operasyonlarda, Bölücü Terör Örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan örgütün şehir merkezlerinde gençlik yapılanması içerisinde yer alan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalandı.