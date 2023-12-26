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Terör örgütlerine 32 ilde 'Kahramanlar-36' operasyonu: 208 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-36' operasyonlarında 208 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Seren Som
Seren Som
10:54 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya operasyon anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Bakan Yerlikaya operasyon anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van olmak üzere toplam 32 ilde Kahramanlar-36 operasyonları düzenledi.


208 şüpheli tek tek yakalandı

Operasyonlarda, Bölücü Terör Örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan örgütün şehir merkezlerinde gençlik yapılanması içerisinde yer alan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalandı.

'Son terörist etkisiz hale getirilince kadar...'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,
"Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek"
ifadelerini kullandı.

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks araç emniyete tahsis edildi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks araç emniyete tahsis edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göreve başladıkları ilk günden itibaren Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini kaydeden Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Antalya'da düzenlenen Kafes-24 Operasyonunda Çukur Çetesi çökertildi
Antalya'da düzenlenen Kafes-24 Operasyonunda Çukur Çetesi çökertildi

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Kemer merkezli Kumluca, Finike, Kaş ve Demre İlçelerinde “Çukur Çetesi”ne yönelik operasyon düzenlendi. Özellikle galericilik yapan şüphelilerin piyasa değerinden çok daha yüksek fiyatlara faizli araç satışı yaptıkları, satışı yapılan araçları mağdurlara hiç teslim etmedikleri belirlenen toplam 48 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, çetenin bugüne kadar örgütlü olarak işlemiş oldukları 'Tefecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yağma' suçlarından yaklaşık 11 milyar liralık gelir elde ettikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında suçtan elde edilen şirketler olmak üzere, tatil sitesi, banka hesapları ile çok sayıda taşınmaz ve araca da el konuldu.


#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya
#PKK
#Terör Örgütü
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