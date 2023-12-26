Terör örgütlerine 32 ilde 'Kahramanlar-36' operasyonu: 208 şüpheli yakalandı

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Kemer merkezli Kumluca, Finike, Kaş ve Demre İlçelerinde “Çukur Çetesi”ne yönelik operasyon düzenlendi. Özellikle galericilik yapan şüphelilerin piyasa değerinden çok daha yüksek fiyatlara faizli araç satışı yaptıkları, satışı yapılan araçları mağdurlara hiç teslim etmedikleri belirlenen toplam 48 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, çetenin bugüne kadar örgütlü olarak işlemiş oldukları 'Tefecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yağma' suçlarından yaklaşık 11 milyar liralık gelir elde ettikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında suçtan elde edilen şirketler olmak üzere, tatil sitesi, banka hesapları ile çok sayıda taşınmaz ve araca da el konuldu.