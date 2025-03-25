Bakan Tunç'tan izinsiz gösterilere tepki: Şiddet ifade özgürlüğünün aracı olamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Saraçhane'deki izinsiz eylemlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit ediliyor. Suç işleyen herkes adalet önünde hesabını verecek. Kamu düzenimizi korumaya devam edeceğiz" dedi. Yerli markalara boykot çağrısı yapılmasına tepki gösteren Tunç, "Ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Saraçhane'de yapılan izinsiz protestolar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahmetli annesine edilen hakaretler hakkında açıklama yaptı.
Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;
"Şiddet içeren gösteriler hem demokratik değerlerle hem de insan haklarıyla bağdaştırılamaz. Kamu düzenini bozmaya yönelik söylemlerin suç olduğunu unutmamalıyız. Türk yargısına saldırılmakta, kamu düzenini bozmak pahasına polisimizi marjinal gruplara hedef göstermek çok tehlikelidir.
Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum.
Meydanlarda kontrolsüz gruplar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak, ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır.
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