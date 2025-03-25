Bakan Tunç'tan izinsiz gösterilere tepki: Şiddet ifade özgürlüğünün aracı olamaz

Meydanlarda kontrolsüz gruplar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak, ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır.