Bakan Uraloğlu: Türkiye Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyeliğine 13. kez seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine 143 ülkenin desteğiyle bugüne kadar ki en yüksek oyunu alarak üst üste 13. kez seçildiğini bildirdi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletlerin denizcilik alanındaki ihtisas kuruluşu olan ve dünya denizcilik standartlarını belirleyen IMO'nun Konsey üyeliği seçimlerinin dün 33. Dönem Genel Kurulu'nda yapıldığını belirtti.
Uraloğlu, Türkiye'nin C kategorisinden seçildiğini ve IMO'nun karar organı niteliğindeki Konseyin 40 karar verici ülkesinden biri olduğunu aktardı.
Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri, bilgi ve tecrübesiyle IMO'nun çalışmalarına somut katkılarda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi.