|
Gündem

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'çip' göndermesi: Hayatında bir kere gazetede haber görmüş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'çip üretimi' göndermesinde bulundu. Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde ziyaretlerde bulunan Varank, Kılıçdaroğlu'nun hükümetin haberinin olmadığını iddia ettiği fabrikayı bizzat ziyaret ettiğini belirterek, "Hayatında gazetede bir kere haber görmüş oradan kendine PR yapmaya çalışıyor. Biz neyi yapmamız gerektiğini, ne zaman yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini bilen bir siyasi iktidarız." dedi.

23:42 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bakan Varank, çip üreten fabrika üzerinden algı operasyonuna girişen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Bakan Varank, çip üreten fabrika üzerinden algı operasyonuna girişen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hükümetin destek verdiği çip üretimi yapan fabrikadan haberi olmadığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyar kastığını söyledi.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde gazetede çip üreten bir fabrikanın reklamını gördüğünü ve hükümetin bu fabrikadan haberi olmadığını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu hükümeti karalayıp algı operasyonuna girişti

Kılıçdaroğlu'nun giriştiği algı operasyonuna cevap ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaretine ilişkin video paylaştı.

Paylaşımında, ziyaretinde yaptığı konuşmasına yer veren Bakan Varank, "Kılıçdaroğlu geçen gün televizyonda şöyle bir örnek veriyor. 'Ben gazetede bir firma gördüm, çip üretiyormuş. Arkadaşlarımıza dedim ki, bu firmayı bizim ziyaret etmemiz lazım. Ben gittim ziyaret ettim. Bu iktidarın bunlardan hiç haberi var mı?" söyleminde bulunan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

"Hayatında gazetede bir kere haber görmüş oradan kendine PR yapmaya çalışıyor"

Hükümetin söz konusu firmadan haberi olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu'nun duyar kastığını belirten Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Ben onlarca destek vermişim. Ar-Ge projesini desteklemişim. 3-4 tane teşvik belgesiyle ben o firmayı desteklemişim. Kalkınma Ajansımızla beraber projeler yapmışız. Lazer sistemlerinde beraber projeler yapmışız. Ben bizzat gitmişim firmayı ziyaret etmişim. Hayatında gazetede bir kere haber görmüş oradan kendine PR yapmaya çalışıyor. Biz neyi yapmamız gerektiğini, ne zaman yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini bilen bir siyasi iktidarız."




#Bakan Varank
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Çip Üretimi
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bursa Gemlik seçim sonuçları 28 Mayıs 2023