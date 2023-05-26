Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'çip' göndermesi: Hayatında bir kere gazetede haber görmüş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hükümetin destek verdiği çip üretimi yapan fabrikadan haberi olmadığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyar kastığını söyledi.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde gazetede çip üreten bir fabrikanın reklamını gördüğünü ve hükümetin bu fabrikadan haberi olmadığını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu hükümeti karalayıp algı operasyonuna girişti

Kılıçdaroğlu'nun giriştiği algı operasyonuna cevap ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaretine ilişkin video paylaştı.

Paylaşımında, ziyaretinde yaptığı konuşmasına yer veren Bakan Varank, "Kılıçdaroğlu geçen gün televizyonda şöyle bir örnek veriyor. 'Ben gazetede bir firma gördüm, çip üretiyormuş. Arkadaşlarımıza dedim ki, bu firmayı bizim ziyaret etmemiz lazım. Ben gittim ziyaret ettim. Bu iktidarın bunlardan hiç haberi var mı?" söyleminde bulunan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

"Hayatında gazetede bir kere haber görmüş oradan kendine PR yapmaya çalışıyor"

Hükümetin söz konusu firmadan haberi olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu'nun duyar kastığını belirten Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Ben onlarca destek vermişim. Ar-Ge projesini desteklemişim. 3-4 tane teşvik belgesiyle ben o firmayı desteklemişim. Kalkınma Ajansımızla beraber projeler yapmışız. Lazer sistemlerinde beraber projeler yapmışız. Ben bizzat gitmişim firmayı ziyaret etmişim. Hayatında gazetede bir kere haber görmüş oradan kendine PR yapmaya çalışıyor. Biz neyi yapmamız gerektiğini, ne zaman yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini bilen bir siyasi iktidarız."











