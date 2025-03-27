Bakan Yerlikaya: Adalet sokakta değil mahkeme salonlarında tecelli eder

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.





'Adalet mahkeme salonlarında'

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde: Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize saldırıldı. Milli ve manevi aile değerlerimiz ayaklar altına alındı. Adalet sokaklarda değil mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Sokak kışkırtması gerçeklerin üzerini örtemez.





Bakanlık olarak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin bize yapılan başvurularda yüzde 96'sına izin vermişiz. Son yapılan eylemlerde yapılanların özgürlükle ilgisi var mı? Sokak çağrısı yapanlar bu gerçeklerle yüzleştiğinde ne düşündüler? Boykot çağrısı yapmakla yerli ve milli markalarımızın çalışanlarını zor durumda bırakmakla amaçlanan nedir?





'Bin 879 kişi gözaltına alındı'

Bu son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 260'ı tutuklandı. 468'i hakkında adli kontrol verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 12 terör örgütü iltisaklı kişi bulunuyor. Aralarında uyuşturucu, kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem görenlerin olduğu da tespit edildi.





150 polisimiz yaralandı.





Bayram tatili tedbirleri

Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı. Biz trafik tedbirlerimizi dün itibarıyla artırdık. Bu tedbirler 8 Nisan tarihine kadar sürecek.

Bu 14 gün boyunca, trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749’u polis, 21 bin 262’si jandarma olmak üzere, toplam 69 bin 11 personelimiz görev yapacak.











