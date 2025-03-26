Silivri'den paylaşım yapan İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen sözü kullandı

Erdoğan'ın miting meydanlarında Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin önemini vurgulamak için sıklıkla söylediği ve vatandaşlara da söylettiği Hacı Bektaş'ı Veli Hazretleri'nin

"Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız."