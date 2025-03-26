Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Silivri'den paylaşım yapan İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen sözü kullandı

Silivri'den paylaşım yapan İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen sözü kullandı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:5126/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Muhalif kesimde Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarla dolu siyasi hayatına benzetme çabası var.
Muhalif kesimde Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılarla dolu siyasi hayatına benzetme çabası var.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden yaptığı sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting meydanlarında sıklıkla kullandığı ve kendisiyle özdeşleşen sözünü kullandı.

CHP'li İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
yolsuzluktan tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.

Benzeme çabası


Seçimlere 3 yıl olmasına rağmen alelacele Cumhurbaşkanı adayı olmanın telaşına düşen İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından muhalifler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı ile benzerlikler kurmaya başladı.


Erdoğan'ın eski Türkiye'nin baskıcı ortamında şiir okuduğu için hapse girmesinden yola çıkarak yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu ile kurulan benzerlik dikkat çekerken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.


Silivri Cezaevi'ne konulan İmamoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sokakları savaş alanına çeviren yandaşlarına mesajlar vermeye devam ediyor.


Erdoğan ile özdeşleşen sözü kullandı


İmamoğlu son olarak X'ten yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen sözü kullandı.


Erdoğan'ın miting meydanlarında Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin önemini vurgulamak için sıklıkla söylediği ve vatandaşlara da söylettiği Hacı Bektaş'ı Veli Hazretleri'nin
"Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız."
sözü İmamoğlu tarafından paylaşıldı.


Bazı kullanıcılar sözün Erdoğan ile özdeşleştiğini hatırlatarak İmamoğlu'na tepki gösterdi.



#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Cumhurbaşkanı Erdoğan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir Gecesi Kur’an’da nasıl anlatılır?