Silivri'den paylaşım yapan İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen sözü kullandı

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden yaptığı sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting meydanlarında sıklıkla kullandığı ve kendisiyle özdeşleşen sözünü kullandı.
Benzeme çabası
Seçimlere 3 yıl olmasına rağmen alelacele Cumhurbaşkanı adayı olmanın telaşına düşen İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından muhalifler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı ile benzerlikler kurmaya başladı.
Erdoğan'ın eski Türkiye'nin baskıcı ortamında şiir okuduğu için hapse girmesinden yola çıkarak yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu ile kurulan benzerlik dikkat çekerken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
Silivri Cezaevi'ne konulan İmamoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sokakları savaş alanına çeviren yandaşlarına mesajlar vermeye devam ediyor.
Erdoğan ile özdeşleşen sözü kullandı
İmamoğlu son olarak X'ten yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen sözü kullandı.
Bazı kullanıcılar sözün Erdoğan ile özdeşleştiğini hatırlatarak İmamoğlu'na tepki gösterdi.