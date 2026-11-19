TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Türk Kızılay Kanunu'nun ardından, Türk Kızılay gönüllüsü afet bölgesinde yardım kolisi taşırken yaşlı bir vatandaşa destek oluyor.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen Türk Kızılay Kanunu ile kuruluşun Cenevre Sözleşmeleri’nden doğan Millî Cemiyet statüsü, görev ve yetkileri ile afet, acil durum ve insani krizlerde hizmetlerin sürekliliğine ilişkin esaslar ilk kez müstakil bir kanunla düzenlendi.

Kanunun kabul tarihi 18 Kasım 2026 oldu. 1868’den bu yana faaliyet gösteren Türk Kızılay için tarihî bir dönüm noktası niteliği taşıyan düzenleme, kuruluşun uluslararası hukuktan ve Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelerden doğan statüsünü iç hukukta açık ve güçlü bir zemine taşıyor.

Hizmetlerin sürekliliği güvence altında

Kanun, afet, acil durum ve insani krizlerde Türk Kızılay’ın yürüttüğü hizmetlerin kesintisiz, etkin ve sürdürülebilir şekilde devam etmesini güvence altına alan önemli hükümler de barındırıyor.

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IHA TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Türk Kızılay Kanunu, kuruluşun Millî Cemiyet statüsünü ve hizmetlerin sürekliliğini ilk kez müstakil bir kanunla düzenledi.

Cenevre Sözleşmeleri’nden doğan statü tanımlandı

Kanunla Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin Temel İlkeleri doğrultusunda hiçbir ayrım gözetmeksizin yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren, Cenevre Sözleşmeleri’nde belirtilen Millî Cemiyet olarak tanımlandı.

Uluslararası sözleşmelerle tanınan hak ve hukuki güvenceler çerçevesinde, Türk Kızılay’ın adı, bayrağı ve amblemi de tarafsızlık ve koruma işareti olarak kanunla güvence altına alındı. Türk Kızılay tarafından kurulan teşekküller dışında ad, bayrak ve amblem izinsiz kullanılamayacak.

Düzenleme, 2024 yılında Cenevre’de yapılan 34. Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Konferansı’nın 4 No’lu Kararı’nda yer alan çağrıyla da uyumlu bir adım niteliği taşıyor. Bu çağrıda, devletlerin ulusal cemiyetlerle diyaloğu güçlendirmesi ve gerektiğinde kapsamlı Kızılay ve Kızılhaç kanunları çıkarması isteniyor.

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Afet müdahalesinde ve kan temininde hizmet sürekliliği

Kanun, afet ve acil durumlarda müdahale süreçlerinin hızlandırılmasına ve tedarik güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler içeriyor. Ulusal kan temin sisteminin kesintisiz ve sürdürülebilir işleyişini destekleyen hükümler de getiriyor.

Yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışı alan Türk Kızılay’ın kamu sağlık kuruluşlarına yönelik kan hizmetlerini daha düzenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yapıda yürütmesi hedefleniyor.

"Kızılay’ın gücü milletimizin gücüdür"

Kanunun kabulünü değerlendiren Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kızılay’ın gücü milletimizin gücüdür. Kızılay, 158 yıldır milletimizin yardımlaşma ve dayanışma anlayışının simgesidir. Bu iyilik hareketini büyüten en büyük güç ise gönüllülerimiz ve bağışçılarımızdır. Bu kanunla Cenevre Sözleşmeleri’nden doğan uluslararası görevimiz ve devletimizin insani alandaki yardımcı kuruluşu olma rolümüz daha sağlam bir hukuki zemine kavuştu. Bu düzenleme, afetlerden insani krizlere, kan hizmetlerinden sosyal destek çalışmalarına kadar yürüttüğümüz hizmetlerin kesintisiz, etkin ve sürdürülebilir şekilde devam etmesine önemli katkı sağlayacak. Kanunun kabulünde emeği ve katkısı bulunan, destek veren tüm milletvekillerimize ve Gazi Meclisimize Kızılay ailesi adına yürekten teşekkür ediyorum."