Üç günlük Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. 30 Mart Pazar Ramazan Bayramı’nın 1. günü. Bayram tatilinde çalışanlara işverenler, günlük aldığı ücretin iki katı ücret ödemek durumundadır. Peki bayram tatili pazar gününe denk gelmesi durumunda ücrette farklılık olacak mı? İşte 2025 bayram mesai ücreti.
Ramazan Bayramı bu sene 30-31 Mart, 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak" dedi. Bayramda çalışanlara farklı ücret ödenmekte. Bayram mesai ücretlerine dair detaylar netleşti. Peki bayram tatili pazar gününe denk gelmesi durumunda ücrette farklılık olacak mı? İşte 2025 yılı Ramazan Bayramı mesai ücretleri.
Bayrama çalışana ne kadar ücret ödenir?
Bayram tatilinde çalışanlara işverenler, günlük aldığı ücretin iki katı ücret ödemek durumundadır. Yani, bayram tatilinde çalışan işçiye, çalıştığı her bir gün için brüt ücreti üzerinden iki günlük ücret ödenir.
Bayram tatilinin hafta tatili olan pazar gününe denk gelmesi durumunda ücrette farklılık olacak mı?
Bayramın hafta sonuna denk gelmesi durumunda çalışana günlük 1.5 yevmiye daha ödenir, böylece çalışana günlük ücretinin 2.5 katı ücret ödenmek durumundadır.
Bayram mesaisi ücreti nasıl hesaplanır?
Bayram mesaisi ücretinin hesaplanması için öncelikle işçinin günlük brüt maaşı hesaplanır. Bunun için işçinin brüt maaşı, 30'a bölünerek günlük ücret bulunur.
Ardından bu günlük ücret iki katına çıkarılır ve ortaya çıkan rakam, bayram mesai ücreti olarak ödenir. Yani, bayramda çalışan bir işçi, normal maaşının iki katını alır.
Bayram mesai ücreti 2025 ne kadar?
2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 TL olarak belirlendi. Buna göre:
Günlük brüt ücret: 866,85 TL
Bayramda çalışan bir işçi, normal maaşına ek olarak 866,85 TL mesai ücreti alır.3,5 gün çalışan bir işçinin toplam bayram mesai ücreti: 3.033 TL
Bayram günü hafta sonuna denk gelirse mesai ücreti 2,5 katına çıkar. Bu durumda Günlük mesai ücreti: 1.300 TL olur.
Bu yıl Ramazan Bayramı arefesi ve 1. Günü hafta sonuna denk geldiğinden hafta sonu çalışan bir işçiye ek olarak 1.950 TL ödeme yapılacak.
Toplamda 3,5 günlük bayram mesaisinde çalışan bir işçi 3.683 TL ek mesai ücreti alacak.