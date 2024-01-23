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Bakan Yerlikaya duyurdu: Beş ilde FETÖ'ye kıskaç! 27 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kıskaç-5” operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

17:19 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 17:21 - 23/01/2024 Salı
DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-5” Operasyonlarının detaylarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-5' Operasyonu gerçekleştiğini duyurdu. Yerlikaya'nın paylaşımına göre, FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları, Gaybubet evlerinde bulunan şahıslara yönelik Ankara ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda da 7 şüpheli yakalandı. Buna göre, yapılan Kıskaç-5 Operasyonlarında 5 ilde toplam 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.


Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"5 İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-5” Operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.


Milli İrademize Darbe Yapmaya Kalkışan FETÖ’cü Hainlerin Peşlerini Bırakmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz!


Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “Kıskaç-5” Operasyonlarında:


FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.


Haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları, Gaybubet evlerinde bulunan şahıslara yönelik Ankara ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda da 7 şüpheli yakalandı.


Yapılan Kıskaç-5 Operasyonlarında 5⃣ ilde toplam 2⃣7⃣ şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.


Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Bakan Yerlikaya sahillerde bulunan cansız bedenlerin kimliklerine ilişkin açıklamada bulundu: Suriye'den hareket eden 90 kişilik teknenin kaybolduğu belirlendi
Bakan Yerlikaya sahillerde bulunan cansız bedenlerin kimliklerine ilişkin açıklamada bulundu: Suriye'den hareket eden 90 kişilik teknenin kaybolduğu belirlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya ve Muğla sahillerine vuran cesetlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirilmekte olduğunu kaydeden Yerlikaya, ''Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir'' ifadelerini kullandı.




#FETÖ
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#Operasyon
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